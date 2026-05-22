Gráfico del día: El trigo cae tras un fuerte rally mientras mejores pronósticos de lluvias en EE.UU. mejoran el panorama

El mercado del trigo entró recientemente en una fase de ganancias muy dinámicas después de que el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) publicara previsiones excepcionalmente débiles para la cosecha de trigo de invierno 2026/27. La magnitud de las revisiones a la baja sorprendió incluso a los participantes más bajistas del mercado y desencadenó un fuerte rally en los mercados de futuros. A pesar de esto, los futuros del trigo en el CBOT han retrocedido recientemente por debajo del nivel de 650.

Por otro lado, según ADM Investor Services, la llegada de lluvias en regiones clave de cultivo en Estados Unidos ha neutralizado en gran medida las preocupaciones previas sobre un posible ajuste en la oferta de granos. El potencial interés comprador desde China está siendo actualmente más que compensado por la mejora en las condiciones climáticas en Estados Unidos.

El Centro de Predicción Climática de Estados Unidos (NOAA) prevé lluvias por encima del promedio en las Grandes Llanuras durante los próximos 8 a 14 días, mejorando las perspectivas para los cultivos. Mientras tanto, AgResource señala que los grandes traders especulativos están reduciendo exposición compradora antes del fin de semana y en medio de la persistente incertidumbre política.

¿Problemas en los cultivos y actividad especulativa?

El mayor problema sigue siendo la catastrófica situación climática en las llanuras del sur de Estados Unidos. Meses de sequía han afectado severamente regiones responsables de la producción de trigo rojo duro de invierno, particularmente el oeste de Kansas, el este de Colorado y la zona del Panhandle. El USDA proyecta que la producción total de trigo de invierno en Estados Unidos será de apenas 1.048 mil millones de bushels, una caída del 25% respecto a la temporada anterior y el nivel más bajo desde 1965. Es importante destacar que la estimación inicial del USDA se ubicó alrededor de 160 millones de bushels por debajo del promedio de las previsiones de analistas.

El trigo rojo duro de invierno ha sido el segmento más golpeado. La producción de este segmento se estima en 514,8 millones de bushels, una caída de hasta el 36% interanual. En Kansas, el estado clave para la producción de trigo en Estados Unidos, el USDA espera rendimientos promedio de apenas 37 bushels por acre, frente a los 51 bushels registrados un año antes.

El mercado había estado reaccionando al deterioro de las condiciones de los cultivos desde comienzos del año, pero el informe de mayo del USDA desencadenó el último tramo alcista. Si las perspectivas de oferta continúan deteriorándose, el mercado podría intentar extender aún más el movimiento bullish.

Desde un punto de vista fundamental, el mercado también ha recibido apoyo por parte del balance global entre oferta y demanda. El USDA espera cosechas más pequeñas no solo en Estados Unidos, sino también entre grandes exportadores como Argentina, Australia y Canadá. Como resultado, se proyecta que las existencias globales de trigo caerán alrededor de un 1,5%, mientras que los inventarios finales en Estados Unidos disminuirían un 17%, hasta 775 millones de bushels, el nivel más bajo en tres años.

Paradójicamente, sin embargo, los precios más altos están comenzando a reducir la competitividad del trigo estadounidense en los mercados de exportación. El rally de primavera impulsó los precios del trigo de invierno estadounidense muy por encima de las ofertas rusas. El USDA proyecta que las exportaciones de trigo de Estados Unidos en la temporada 2026/27 caerán un 15% respecto a los máximos de cinco años registrados en la temporada anterior, descendiendo hasta 762 millones de bushels.

Al mismo tiempo, el USDA estima que el precio promedio recibido por los agricultores estadounidenses aumentará hasta USD 6,50 por bushel, USD 1,50 por encima de la temporada 2025/26. Para los productores, esto genera atractivas oportunidades de venta.

Los movimientos actuales de precios están siendo impulsados en gran medida por la actividad de fondos especulativos. Muchos fondos mantenían anteriormente posiciones cortas significativas en trigo, y el agresivo cierre de posiciones cortas puede desencadenar movimientos de precios extremadamente volátiles. Sin embargo, la historia muestra que los rallies en el trigo suelen perder fuerza relativamente rápido, ya que los fondos normalmente son reacios a mantener posiciones largas durante períodos prolongados.

WHEAT (intervalo D1)



Fuente: xStation5



Fuente: NOAA