Gráfico del día: EUR - USD en consolidación antes de datos macro de Europa y EE.UU.

El par EUR - USD cotiza actualmente en torno a 1,1793. El mercado muestra volatilidad moderada, reaccionando a los últimos datos macroeconómicos de Europa y a la próxima publicación del PPI en Estados Unidos. El par permanece en consolidación, ya que los impulsos provenientes de datos de inflación y señales de política monetaria son demasiado limitados para generar una ruptura decisiva. Los inversionistas se mantienen cautelosos, monitoreando tanto el sentimiento de aversión al riesgo como las expectativas sobre futuras decisiones del BCE y la Fed.

Fuente: xStation5

¿Qué está influyendo hoy en el EUR - USD?

Datos de inflación y PIB en Europa

Hoy se publicaron lecturas preliminares de inflación en Francia y España. En Francia, el IPC aumentó 0,7% mensual y 1,0% interanual en febrero, mientras que el HICP subió 0,8% mensual y 1,1% interanual, por encima de las previsiones, lo que sugiere una ligera aceleración de las presiones inflacionarias. En España, el IPC aumentó 2,3% interanual y el HICP 2,5% interanual, también superando expectativas.

Por su parte, el PIB de Francia del cuarto trimestre se situó en 0,2% trimestral, con el gasto del consumidor aumentando 0,5% mensual, confirmando un crecimiento económico estable aunque moderado.

En Alemania, el mercado espera las lecturas oficiales de HICP e IPC a las 10:00 (GMT -3). Datos preliminares de distintos estados sugieren una ligera desaceleración de las presiones de precios, con la inflación anual en torno a 2,1% interanual, manteniendo al euro en una zona de soporte moderado ante posibles reacciones del BCE.

PPI y situación en EE.UU.

El Índice de Precios al Productor (PPI) de EE.UU. se publicará a las 10:30 (GMT-3). Las previsiones apuntan a una desaceleración hasta +0,3% mensual desde el +0,5% previo, con crecimiento anual en torno a +2,6%. Si los datos coinciden o se ubican por debajo de lo esperado, el dólar podría debilitarse, respaldando al EUR/USD; cifras superiores a lo previsto podrían tener el efecto contrario.

Sentimiento de riesgo y reacción del mercado

Pese al avance moderado del euro frente al dólar, los mercados permanecen cautelosos antes de las publicaciones clave de Alemania y EE.UU. El EUR - USD continúa operando en consolidación alrededor de 1,1793, con fluctuaciones de corto plazo limitadas.

Expectativas sobre la Fed y el BCE

El mercado descuenta la relativa independencia del nuevo presidente de la Fed, esperando que las tasas no sean recortadas de manera abrupta. Esto proporciona cierto soporte al dólar, pero limita movimientos bruscos, incluida una apreciación fuerte del USD frente al euro.

Mientras tanto, los datos estables de inflación y PIB en Europa sugieren que el BCE mantendrá un enfoque prudente respecto a futuros ajustes de tasas.