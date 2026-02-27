La inflación de los países europeos en el punto de mira

- El mercado pone el foco en las cifras de inflación y el PIB.
- En España, la atención se centra en las lecturas preliminares de inflación.
- El mercado pone el foco en las cifras de inflación y el PIB.
- En España, la atención se centra en las lecturas preliminares de inflación.
Hoy se publican importantes datos macroeconómicos de España, Alemania, Estados Unidos y Canadá. El foco se pone en las cifras de inflación y PIB. Estas publicaciones ofrecen información sobre la salud de las economías, la dinámica de precios y consumo, y los cambios en las tendencias económicas de las principales economías de Europa y Norteamérica.
En España, la atención se centra en las lecturas preliminares de inflación, así como en los indicadores del IPP y el IPCA, que reflejan la presión inflacionaria en la economía. En Alemania, se publicarán datos sobre precios de importación, inflación al consumidor y mercado laboral. En Estados Unidos, inversores y analistas seguirán de cerca la inflación de precios al productor (IPP), los índices PMI y el gasto en construcción. Además, Canadá publica datos trimestrales y mensuales del PIB para evaluar el dinamismo del crecimiento económico.
Calendario económico del día
09:00 - España
Inflación al consumidor preliminar
- IPC (intermensual) febrero (previo: -0,4%)
- IPCA (intermensual) febrero (previo: -0,8%)
- IPC (intermensual) febrero (previsto: 2,2%; previo: 2,3%)
- IPCA (intermensual) febrero (previsto: 2,3%; previo: 2,4%)
09:00 - Suiza
Producto Interior Bruto (T4)
- PIB s.a. (t/t) T4: 0,2%; previo: -0,5%
- PIB n.e. (a/a) T4: 0,5%
09:00 - Polonia
- Indicador del Mercado Laboral del BIEC: febrero: 77,5%
09:55 - Alemania
- Tasa de desempleo s.a. febrero: 6,3%; 6,3% anterior
13:00 - Chile
- Producción industrial (interanual) enero: 0,1%
13:00 - Chile
- Tasa de desempleo enero: 8%; 8% anterior
14:00 - Alemania
Inflación al consumidor preliminar febrero
- IPC (intermensual) febrero: 0,5%; 0,1% anterior
- IPCA (intermensual) febrero: 0,5%; -0,1% anterior
- IPC (intermensual) febrero: 2%; 2,1% anterior
- IPCA (intermensual) febrero: 2,1%; 2,1% anterior
14:30 - Canadá
Producto Interno Bruto T4
- PIB (anualizado) T4: 0,0%; 2,6% anterior
- PIB (trimestral) T4: 0,6%
14:30 - Canadá
- PIB mensual (intermensual) diciembre: 0,1%; Anterior: 0,0 %
14:30 - EE. UU.
Inflación del productor de enero
- IPP (intermensual) Enero: 0,3 %; anterior: 0,5 %
- IPP subyacente (intermensual) Enero: 0,3 %; anterior: 0,7 %
- IPP (r/r) Enero: 2,6 %; anterior: 3 %
- IPP subyacente (r/r) Enero: 3 %; anterior: 3,3 %
15:45 - EE. UU.
PMI de Chicago: Febrero: 52,8; anterior: 54
16:00 - EE. UU.
- Inversión en construcción (intermensual) Noviembre (anterior: 0,5 %)
- Inversión en construcción (intermensual) Diciembre (pronóstico: 0,2 %)
19:00 - EE. UU.
- Número de plataformas petrolíferas semanales (pronóstico: 406; anterior: 409)
Javier Milei impulsa reforma a la Ley de Glaciares para liberar US$40.000 millones en cobre
Jane Street: el legendario market maker ante los tribunales
Mercado mundial de smartphones podría sufrir su mayor caída por crisis de chips de memoria
Colapso del PIB en Canadá; la inflación del productor en EE.UU. se acelera
Este material ha sido elaborado por XTB. Su contenido tiene fines exclusivamente informativos y no constituye, en ningún caso, una asesoría personalizada ni una recomendación de inversión sobre instrumentos, mercados o estrategias específicas. La información aquí contenida no considera los objetivos, la situación financiera ni el perfil de riesgo de ningún inversionista en particular. Antes de invertir en cualquier instrumento financiero, le recomendamos informarse sobre los riesgos involucrados y verificar si el producto es adecuado para su perfil. El desempeño pasado no garantiza resultados futuros. Toda decisión de inversión basada en este material será responsabilidad exclusiva del inversionista. XTB Agente de Valores SpA no se hace responsable por pérdidas directas o indirectas, incluidos daños patrimoniales o pérdida de beneficios, derivados del uso o confianza depositada en esta información.