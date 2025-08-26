Gráfico del día: FRA40 (26.08.2025)

Las acciones francesas están bajo una presión significativa debido a la creciente incertidumbre política, después de que el primer ministro François Bayrou planea convocar un voto de confianza que podría derribar al gobierno el próximo mes. El CAC 40 (FRA40) cayó con fuerza, perdiendo alrededor de un 1,8% en las operaciones de la mañana, liderando las caídas en toda Europa. Las empresas financieras y los grandes bancos como AXA, BNP Paribas y Société Générale sufrieron las mayores pérdidas, ya que los inversores reevaluaron la credibilidad y la estabilidad del gobierno francés frente a las divisiones dentro de la oposición.

Cotizaciones actuales de las principales compañías francesas. Fuente: Investing

La situación en torno al voto de confianza en el gobierno francés preocupa a los mercados financieros y a la economía en general. La coalición centrista de Bayrou podría no sobrevivir a la votación, dado que enfrenta la abierta oposición tanto de la extrema derecha como de la extrema izquierda, además del apoyo limitado de los socialistas. Si el gobierno cae, el presidente Macron podría verse obligado a nombrar un nuevo primer ministro o convocar elecciones anticipadas, ambos escenarios que generarían más inestabilidad.

La crisis gira en torno al plan de recorte presupuestario de 43.800 millones de euros presentado por Bayrou, que enfrenta la oposición unánime del parlamento y una fuerte resistencia pública debido a sus medidas de austeridad. La probable caída del gobierno podría retrasar seriamente la necesaria consolidación fiscal, complicar la adopción del presupuesto de 2026 y empeorar las perspectivas de deuda de Francia. Con un débil crecimiento económico ya previsto del 0,8% para este año, una mayor agitación política incrementa el riesgo para los activos franceses.

Los mercados de bonos reflejaron este nerviosismo. Los rendimientos de la deuda francesa a 10 años subieron a máximos de varios meses, y el diferencial entre los bonos franceses y alemanes se amplió a su mayor nivel desde abril, reflejando la demanda de los inversores de una prima de riesgo más alta sobre los activos franceses.

El FRA40 cae un 1,8% hoy, alcanzando su nivel más bajo desde principios de mes. Además, el contrato está probando actualmente la media móvil exponencial de 200 días (la curva dorada en el gráfico), que desde el punto de vista técnico puede ser un punto de soporte importante para la tendencia alcista actual. Fuente: xStation

