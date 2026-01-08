Gráfico del día: JP225 (08.01.2026)

- La corrección del JP225 responde a toma de utilidades y tensiones con China, pero la tendencia alcista de fondo se mantiene mientras el índice respete el soporte de la EMA de 50 días.
El Nikkei 225 (JP225) continúa cayendo y pierde cerca de 0,85% hoy, perforando niveles por debajo de 52.000 puntos y encadenando tres sesiones consecutivas de presión. El principal catalizador es la toma de utilidades en compañías de IA y semiconductores previamente muy castigadas: SoftBank Group cae más de 4%, mientras Tokyo Electron y Advantest también registran descensos relevantes. El índice, que recientemente marcó récords impulsado por el entusiasmo en torno a la inteligencia artificial, ahora corrige tras un rally abrupto alimentado por la especulación en Nvidia y valores relacionados. A esto se suma un dato muy negativo de salarios reales, que cayeron 2,8% interanual en noviembre, la mayor baja desde enero.
No obstante, el mayor lastre proviene de la escalada geopolítica con China, que domina los titulares de hoy. Pekín anunció una prohibición inmediata a las exportaciones hacia Japón de bienes de doble uso (civil y militar), incluidos metales de tierras raras, en respuesta a declaraciones de la primera ministra Sany Takaichi sobre Taiwán. Japón depende de China para 60–70% de estos insumos (casi 100% en metales pesados como disprosio y terbio), lo que eleva el riesgo de disrupciones en automotriz, electrónica y defensa. Nomura estima que un embargo de tres meses podría costar 660 mil millones de yenes (≈ USD 4.200 millones) y restar 0,11 pp al PIB.
El clima tampoco mejora por la investigación antidumping del MOFCOM sobre importaciones japonesas de diclorosilano (insumo clave para chips) ni por el restablecimiento del veto a productos del mar japoneses, como represalia adicional ligada a Taiwán y a supuestos problemas con el agua de Fukushima.
Pese a los descuentos de los últimos tres días —impulsados principalmente por factores geopolíticos y económicos—, el JP225 mantiene una tendencia alcista de largo plazo, con soporte técnico en la media móvil exponencial de 50 días (línea azul). La resistencia superior del esquema actual sigue siendo el doble techo en la zona de 52.780 puntos. El RSI (14) cae por debajo de 70, señal típica de salida de sobrecompra.
