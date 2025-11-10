Gráfico del día – USD/CAD (10.11.2025)

El par USD/CAD está captando la atención del mercado hoy, mostrando una volatilidad notable. Actualmente cotiza en torno a 1.4013, reflejando el fortalecimiento del dólar canadiense frente al dólar estadounidense en los últimos días. Las fluctuaciones de este par reflejan el sentimiento económico en ambos países, así como los movimientos en los mercados globales. La dinámica del tipo de cambio resulta de una combinación compleja de factores macroeconómicos, decisiones de los bancos centrales, variaciones en los precios de las materias primas y acontecimientos políticos. Observar estos movimientos permite comprender mejor la relación económica entre Canadá y Estados Unidos, así como la posible dirección futura del par de divisas.

Fuente: xStation5

¿Qué impulsa al USD/CAD hoy?

Datos del mercado laboral canadiense

Los sólidos datos del mercado laboral canadiense están respaldando claramente al dólar canadiense. En octubre, el empleo aumentó en 66.6 mil puestos, superando ampliamente las expectativas de una caída de 2.5 mil. Al mismo tiempo, la tasa de desempleo descendió al 6.9% desde el 7.1% registrado en septiembre, mientras que los salarios por hora promedio crecieron un 4% interanual. Esto demuestra que el mercado laboral canadiense sigue siendo resiliente, a pesar de algunas perturbaciones causadas por huelgas, lo que ejerce una mayor presión alcista sobre el dólar canadiense.

Política monetaria del Banco de Canadá

Los robustos datos laborales refuerzan las expectativas de que el Banco de Canadá mantendrá los tipos de interés en el nivel actual del 2.25%, tras el reciente recorte de 25 puntos básicos. El mercado anticipa cada vez más que el ciclo de relajación monetaria se acerca a su fin, lo que respalda la estabilidad y fortalece aún más al dólar canadiense frente al dólar estadounidense.

Papel de los precios del petróleo y del sentimiento global

El alza de los precios del petróleo aporta un soporte adicional al dólar canadiense, ya que Canadá es un importante exportador de crudo hacia Estados Unidos. El precio del WTI ha superado los 60 dólares por barril, aumentando el atractivo del CAD como divisa vinculada a materias primas. Al mismo tiempo, la mejora del sentimiento global, impulsada en parte por datos macroeconómicos más sólidos en China y Estados Unidos, está aumentando el apetito por el riesgo, lo que también favorece a las monedas ligadas a materias primas.

Situación en EE. UU. y su impacto sobre el USD

El deterioro del sentimiento del consumidor en EE. UU., reflejado en una baja del índice de la Universidad de Michigan, ejerce una presión adicional sobre el dólar estadounidense. Las expectativas de fin del cierre parcial del gobierno y el optimismo en torno a los primeros avances en el Senado están impulsando la caída del USD frente al CAD.

Resumen y perspectivas

La combinación de datos laborales canadienses sólidos, alzas en los precios del petróleo y una mejoría del sentimiento global está impulsando el fortalecimiento del dólar canadiense frente al dólar estadounidense, con el USD/CAD cotizando actualmente alrededor de 1.4013.

_____________

¿Te interesa operar movimientos del USD/CAD? Abre tu cuenta real con XTB y aprovecha las oportunidades en el mercado de divisas con análisis en tiempo real y herramientas profesionales.

👉 Haz clic aquí para comenzar.