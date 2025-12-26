El S&P 500 prueba máximos históricos impulsado por tecnología

Los inversionistas apuestan por un “Rally de Santa” sostenido y por la continuidad del impulso hacia comienzos de enero .

Wall Street abrió con un tono moderado tras el receso navideño. Los futuros del S&P 500 operan en máximos históricos, mientras que el Nasdaq 100, con fuerte ponderación tecnológica, se ubica aproximadamente 2% por debajo de su récord intradiario marcado a fines de octubre. Los inversionistas se preparan para cerrar el año cerca de niveles máximos, respaldados por las expectativas de nuevos recortes de tasas de interés en Estados Unidos y por beneficios corporativos resilientes. El S&P 500 acumula una alza cercana al 18% en lo que va del año, registrando su tercer año consecutivo de expansión, tras dos ejercicios con retornos superiores al 20%.

Durante la sesión del viernes, el S&P 500 avanzó 0,11%, lo que podría marcar su sexta jornada consecutiva de alzas en Wall Street. A medida que el índice se aproxima al nivel psicológico de los 7.000 puntos, los analistas señalan que aún existe potencial adicional, considerando que pesos pesados como Nvidia y otras grandes tecnológicas continúan cotizando por debajo de sus máximos históricos individuales.

S&P 500 (Grafico diario)

Noticias corporativas

Nvidia (NVDA.US): El fabricante de chips anunció la adquisición de la startup de inteligencia artificial Groq por US$20.000 millones , la mayor operación en la historia de la compañía. Con esta compra, Nvidia accede a la tecnología LPU (Language Processing Unit) , que ofrece un rendimiento significativamente superior para modelos de lenguaje de gran escala frente a las GPU tradicionales. Dada la posición dominante de Nvidia en el mercado, se espera que la transacción enfrente un riguroso escrutinio antimonopolio . Las acciones de Nvidia registraron una caída de 0,7% en la apertura.

Micron Technology (MU.US): Las acciones extendieron su tendencia alcista , sumando a un avance mensual superior al 20% , impulsado por sólidas proyecciones de crecimiento. Como uno de los principales fabricantes de memoria —clave para escalar las ventas de procesadores—, la compañía anotó una alza de 1,5% en las primeras operaciones.

Biohaven (BHVN.US): La firma biotecnológica se desplomó más de 11% en la apertura, luego de que su tratamiento experimental contra la depresión no alcanzara su objetivo primario en un ensayo clínico de fase intermedia. Este revés profundiza un año complejo para la empresa, cuyas acciones han perdido cerca de tres cuartas partes de su valor en 2025 .

Coupang (CPNG.US): El gigante surcoreano del comercio electrónico avanzó más de 8% tras informarse que los datos corporativos filtrados habrían sido eliminados con éxito por un sospechoso.

Mineras de metales preciosos: Los productores, especialmente enfocados en la plata, registraron fuertes alzas en la apertura luego de que el metal alcanzara nuevos récords en torno a US$75 por onza. First Majestic, Coeur Mining y Endeavour Silver subieron en torno al 3%.

