Gráfico del día: USD/JPY bajo presión por el BoJ y la política japonesa (16 de enero de 2026)

El par USD/JPY cotiza actualmente en torno a los 158,11 yenes por dólar. El mercado se encuentra bajo presión de volatilidad, impulsada principalmente por las expectativas en torno a la política del Banco de Japón, el riesgo de una posible intervención cambiaria y la incertidumbre política en Japón.
Fuente: xStation5
¿Qué está impulsando hoy al tipo de cambio USD/JPY?
1. Política del Banco de Japón (BoJ)
El mercado está reaccionando a las expectativas de futuras subidas de tasas de interés en Japón. Señales recientes indican que el Banco de Japón podría acelerar el ritmo de los incrementos de tasas tan pronto como en abril, lo que respalda al yen, ya que tasas más altas hacen a la moneda más atractiva para los inversores y reducen la presión bajista sobre el USD/JPY.
2. Riesgo de intervención cambiaria
El ministro de Finanzas japonés enfatizó que todas las opciones están sobre la mesa, incluida una posible intervención conjunta con Estados Unidos para frenar una debilidad excesiva del yen. La sola posibilidad de una intervención cambiaria suele generar una reacción inmediata en el mercado, ya que los inversores ajustan coberturas y el yen tiende a apreciarse en el corto plazo.
3. Política de Sanae Takaichi
La primera ministra planea disolver el parlamento después del 23 de enero y convocar elecciones anticipadas con el objetivo de impulsar una política fiscal expansiva. Este movimiento podría debilitar al yen en el largo plazo, al mismo tiempo que incrementa la incertidumbre política en los mercados.
