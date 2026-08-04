Gráficos clave del día (04.08.2026)

- Los futuros de las acciones estadounidenses mantienen el impulso positivo, liderados por el Nasdaq y respaldados por la caída de los rendimientos.
- La reducción de los temores sobre un ataque de gran escala contra Irán presiona al petróleo y convierte al sector energético en el principal rezagado.
- Los inversores siguen de cerca los datos JOLTS de Estados Unidos, los resultados de AMD y SpaceX y los niveles técnicos relevantes del US100 y el oro.
- Los futuros de las acciones estadounidenses mantienen el impulso positivo, liderados por el Nasdaq y respaldados por la caída de los rendimientos.
- La reducción de los temores sobre un ataque de gran escala contra Irán presiona al petróleo y convierte al sector energético en el principal rezagado.
- Los inversores siguen de cerca los datos JOLTS de Estados Unidos, los resultados de AMD y SpaceX y los niveles técnicos relevantes del US100 y el oro.
Los futuros de las acciones estadounidenses cotizan al alza tras el repunte de ayer, impulsado por menores rendimientos y liderado por el Nasdaq, con ganancias generalizadas. La energía fue el claro rezagado por la caída del petróleo, luego de que Trump se abstuviera de un ataque de gran escala contra Irán e instara a las petroleras a bajar los precios minoristas. Los sectores defensivos —servicios públicos, consumo básico y salud— también quedaron atrás.
En lo geopolítico, Trump afirmó que el conflicto con Irán avanza favorablemente y que las conversaciones continúan, con la expectativa de mantener abierto el estrecho de Ormuz. Funcionarios aclararon que no habrá negociaciones nuevas, solo la continuidad del diálogo vía mediadores. En paralelo, se reportó un ataque a una base estadounidense en Kuwait y un incidente cerca de Al Khasab, en Omán.
En los mercados, los futuros del JGB a 10 años operaron de forma bidireccional tras una débil subasta. Asia-Pacífico cerró mixta al no sostener el impulso de Wall Street, mientras Europa anticipa una apertura positiva. Hoy la atención estará en los datos JOLTS de EE.UU. y los resultados de AMD y SpaceX.
Fuente: xStation5.
US100: La presión alcista se ha extendido con el precio superando el nivel de los 28.757 puntos y manteniéndose por encima de esta zona. Sin embargo, el movimiento comienza a acercarse a una resistencia clave en torno a los 29.359 puntos. Aunque el precio sigue cotizando sobre sus medias móviles, el MACD presenta una divergencia bajista, por lo que la reacción frente a esta resistencia será fundamental para evaluar la continuidad del impulso.
Una superación de los 29.359 puntos podría llevar al precio a extender el movimiento hacia su siguiente punto pivote, ubicado en torno a los 29.779 puntos. En cambio, un rechazo desde esta zona podría dar paso a un movimiento correctivo, con una primera referencia de soporte en torno a los 28.757 puntos.
Fuente: xStation5.
GOLD: El oro mantiene una estructura lateralizada, con el precio formando una figura de triángulo. Dentro de esta dinámica, la resistencia principal se mantiene en torno a los 4.117 puntos. El MACD muestra un momentum alcista, aunque la evolución del precio sigue condicionada por la reacción frente a esta zona de resistencia.
Una ruptura sobre los 4.117 puntos podría extender el movimiento hacia el nivel de 4.203 puntos, que corresponde al siguiente punto pivote y a una referencia relevante dentro de la estructura del triángulo. En cambio, un rechazo desde esta zona podría llevar al precio a buscar nuevamente la parte inferior de la figura, con un soporte relevante en torno a los 3.943 puntos.
Fuente: xStation5.
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