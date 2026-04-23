Gráficos del día: Silver, Cocoa y Coffee (23.04.2026)

La racha alcista sin precedentes en Wall Street se interrumpe ante el estancamiento de las conversaciones con Irán, lo que ha devuelto la prima de riesgo geopolítica al centro de la ecuación. El Brent recupera los 100 dólares por barril, mientras el estrecho de Ormuz continúa bloqueado, afectando cerca del 20% del flujo global de crudo. Los futuros del S&P 500 caen tras el avance del 9% acumulado en abril, el dólar se aprecia un 0,2% apoyado en el repunte de los rendimientos a lo largo de toda la curva del Tesoro, y el mercado asume que la resolución del conflicto se prolongará más de lo que el consenso había descontado. La actividad en la eurozona se contrajo por primera vez desde 2024 en las lecturas preliminares de abril, mientras que en Reino Unido la recuperación del sector privado ha reforzado la postura hawkish del BoE, llevando al mercado a descontar dos subidas de un cuarto de punto este año y asignar un 50% de probabilidad a una tercera.

SILVER

La plata ha corregido desde los máximos cercanos a 82 dólares la onza, en un movimiento que refleja el reposicionamiento del mercado tras el giro en el frente geopolítico y la rotación de flujos que se observó mientras las negociaciones con Irán avanzaban. El reciente repunte del dólar y el alza en los rendimientos reales del Tesoro han añadido presión adicional al metal, que históricamente muestra alta sensibilidad a ambos factores. A nivel técnico, el precio ha encontrado soporte en la zona de 73,846, nivel que coincide con el retroceso del 61,8% de Fibonacci del tramo alcista iniciado el 6 de abril. El rebote desde esta zona ha devuelto al precio a la región de 76,398, por debajo del retroceso del 38,2% ubicado en 77,327, que pasa a ser la primera resistencia de corto plazo. La media móvil de 50 periodos en 78,134 y la zona del 23,6% de Fibonacci en 79,480 definen la siguiente franja de resistencia técnica. Por el lado inferior, la pérdida del soporte en 73,846 abriría espacio hacia el 76,4% de Fibonacci en 71,693. El RSI en 47,9 refleja la pérdida de momentum sin entrar en territorio de sobreventa.

COCOA

El cacao cotiza en una fase de estabilización tras el severo ajuste desde los máximos de finales de 2024. Costa de Marfil, el mayor productor mundial, está evaluando implementar revisiones trimestrales del precio interno al productor, sustituyendo el esquema actual de dos ajustes anuales del Conseil du Café-Cacao. El cambio busca alinear con mayor agilidad el precio doméstico a la caída en el mercado internacional, en un contexto en que el mercado global ha transitado desde un déficit estructural hacia un escenario de mayor holgura en la oferta, con proyecciones que apuntan a un superávit en la próxima cosecha. Desde el punto de vista técnico, el precio ha encontrado suelo en la zona de 2.808 y ha construido una estructura correctiva ordenada dentro de un canal equidistante alcista. La cotización se aproxima actualmente a la media móvil de 200 periodos en gráfico de 4 horas, ubicada en 3.539, una referencia clave para validar la continuidad del impulso correctivo al alza. Por encima, el punto pivote de mayor relevancia se encuentra en 4.408, nivel que definiría un cambio estructural más significativo en caso de ser alcanzado y superado. El RSI en 53,1 se mantiene en zona neutral, consistente con la fase de consolidación que atraviesa el activo.

COFFEE

El café arábica registró el mayor avance en dos semanas en Nueva York, apoyado en la preocupación por la persistencia de costes logísticos elevados mientras el estrecho de Ormuz siga sin operar con normalidad. Aunque la extensión del alto el fuego reduce el riesgo inmediato de un nuevo escalamiento, el mercado aún no tiene señales concretas sobre la reapertura del corredor energético, lo que mantiene la presión sobre los fletes y amplifica el impacto del conflicto en una serie de productos agrícolas, particularmente en aquellos con reservas certificadas ya ajustadas. En el caso del arábica y el robusta, los inventarios se encuentran en niveles bajos, lo que convierte al mercado en especialmente vulnerable a cualquier disrupción en la cadena logística. Desde el punto de vista técnico, el precio rebotó aproximadamente un 5% desde la zona de soporte relevante en 281,46, movimiento que ha devuelto la cotización por encima de su media móvil de 50 periodos, ubicada en 287,40, en lo que constituye una primera señal de recuperación técnica. El precio se aproxima ahora a la directriz bajista trazada desde los máximos del 24 de marzo, referencia que el mercado deberá superar para consolidar un cambio de inercia. Por encima de esa resistencia dinámica, el punto pivote de mayor relevancia se ubica en la región de 319,51, zona que marca el máximo reciente. El RSI en 65,4 refleja la fortaleza del impulso actual sin entrar todavía en zona de sobrecompra.