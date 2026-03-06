Guerras y mercados: energía, defensa y oro lideran las ganancias en medio de las tensiones geopolíticas

Los grandes conflictos geopolíticos como guerras, sanciones o crisis entre potencias, además de dominar los titulares internacionales, también tienen un impacto inmediato en los mercados financieros. Cuando aumenta la tensión global, los inversores reaccionan rápidamente porque sube la incertidumbre, aumenta la volatilidad y el capital se desplaza hacia activos considerados más seguros o hacia sectores que tienden a beneficiarse del contexto bélico.

Históricamente, estos episodios provocan tres movimientos claros en los mercados. Estos son búsqueda de refugio, subida de materias primas estratégicas y rotación hacia sectores defensivos.

Energía: el primer sector en reaccionar

El sector energético suele ser uno de los grandes protagonistas durante los conflictos internacionales, especialmente cuando las tensiones afectan a regiones productoras de petróleo o gas.

Gran parte del petróleo mundial pasa por rutas estratégicas como el estrecho de Ormuz, por donde circula aproximadamente una quinta parte del crudo transportado por mar. Cualquier riesgo de interrupción en estas rutas genera rápidamente una prima de riesgo en los precios del petróleo.

Cuando el precio del crudo sube, las compañías productoras suelen ser las primeras beneficiadas, ya que sus ingresos aumentan mientras sus costos de extracción cambian poco en el corto plazo. Este patrón se ha repetido en numerosos episodios históricos, como la invasión de Kuwait en 1990 o la guerra entre Rusia y Ucrania en 2022, cuando el precio del Brent llegó a superar los 120 dólares.

Defensa: el gasto militar impulsa al sector

Otro de los sectores que suele beneficiarse durante los conflictos es el de defensa. Cuando estalla una guerra, los gobiernos incrementan rápidamente su gasto militar para reforzar sus ejércitos, reponer armamento y modernizar sus capacidades.

Esto se traduce en un aumento de los pedidos para fabricantes de armamento, radares, drones o sistemas de defensa. Empresas del sector aeroespacial y militar han registrado importantes subidas en bolsa durante episodios recientes de tensión geopolítica, impulsadas por el aumento de contratos públicos.

Además, los conflictos modernos no se limitan al campo de batalla. La ciberseguridad se ha convertido en una prioridad estratégica para gobiernos, empresas e infraestructuras críticas, lo que también impulsa la demanda de tecnología especializada en protección digital.

Metales preciosos: refugio en tiempos de incertidumbre

En momentos de inestabilidad global, los inversores suelen buscar activos considerados refugio. El ejemplo más claro es el oro, que históricamente tiende a subir cuando aumenta el riesgo geopolítico o financiero.

El metal precioso actúa como protección frente a la incertidumbre económica y la inflación, mientras que la plata suele amplificar esos movimientos debido a su mayor volatilidad.

Agricultura y materias primas

Los conflictos también pueden afectar al suministro global de alimentos y materias primas industriales. Cuando una guerra interrumpe la producción o el transporte en regiones clave, los precios internacionales de productos como el trigo, el maíz o algunos metales pueden subir rápidamente.

Un ejemplo reciente fue la guerra en Ucrania, que alteró el comercio mundial de cereales y generó fuertes movimientos en los mercados agrícolas.

Sectores que suelen verse perjudicados

No todos los sectores reaccionan de forma positiva ante un conflicto. Industrias muy ligadas al consumo y a la movilidad, como las aerolíneas, el turismo o el ocio, suelen sufrir caídas cuando aumenta la incertidumbre global y suben los precios del combustible.

Asimismo, algunos sectores tecnológicos o inmobiliarios pueden verse afectados si las tensiones geopolíticas terminan afectando al crecimiento económico o elevando los costos de financiación.

Qué observan los inversores durante una crisis geopolítica

Para los inversores, las tensiones internacionales suelen actuar como un catalizador de movimientos rápidos en el mercado. Sin embargo, los expertos advierten que las reacciones iniciales pueden ser exageradas y que la evolución de los precios depende en gran medida de la duración y la intensidad del conflicto.

Por ello, más allá del impacto inmediato, muchos analistas recomiendan observar factores como la solidez financiera de las empresas, su capacidad de generar flujo de caja y su exposición real a los cambios en el entorno global.

Conclusión

Aunque los conflictos geopolíticos generan incertidumbre y volatilidad en los mercados, también tienden a favorecer a determinados sectores. Energía, defensa y metales preciosos han sido históricamente algunos de los principales beneficiados en escenarios de tensión internacional, mientras que industrias ligadas al consumo o al transporte suelen verse más afectadas.

Para los inversores, entender estos patrones puede ser clave para interpretar mejor los movimientos del mercado en momentos de crisis.

