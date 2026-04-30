¿Hasta dónde puede llegar el USDJPY? Mercados entre petróleo, bonos y bancos centrales

Los mercados están entrando en una fase mucho más compleja de lo que parecía hace apenas unas semanas. Al principio, el gran motor de todo era bastante evidente: la guerra en Irán, el cierre del Estrecho de Ormuz, el shock energético y el miedo a una escalada incontrolable. Ahora, sin embargo, el problema se ha vuelto más incómodo y más profundo. El petróleo sigue siendo el gran barómetro, sí, pero el mercado ya no está reaccionando solo al conflicto en sí. Está reaccionando a lo que ese conflicto está haciendo con la inflación, con los bancos centrales, con los bonos y con las divisas. Y ahí está el verdadero giro de tono.

El Brent ha vuelto a moverse con muchísima fuerza. Eso, por sí solo, ya cambia el cuadro de mercado. No estamos hablando de una subida pequeña o marginal, sino de un salto lo bastante potente como para volver a poner sobre la mesa el fantasma de la estanflación. Es decir: crecimiento más débil y precios más altos al mismo tiempo. Una combinación bastante desagradable para casi todos los activos financieros y especialmente incómoda para los bancos centrales.

Lo más relevante es que este repunte del crudo no responde solo al miedo genérico. Responde al atasco real de oferta. El conflicto con Irán entra ya en su tercer mes, el Estrecho de Ormuz sigue muy restringido, los avances diplomáticos vuelven a decepcionar y el mercado empieza a asumir que la reapertura no será rápida ni limpia. A estas alturas, los inversores ya entienden que no basta con una frase conciliadora o con una propuesta parcial para normalizar el sistema. Mientras los flujos energéticos sigan dañados, el petróleo seguirá siendo una fuente directa de presión inflacionista. Ese es el punto central de todo lo que ocurrió ayer con la Reserva Federal.

La Fed mantuvo tipos sin cambios por tercera vez consecutiva. Eso, en sí mismo, no era la sorpresa. La sorpresa estuvo en el tono, en las divisiones internas y en lo que dejó entrever sobre el futuro. La institución reconoció abiertamente que la inflación sigue elevada y que parte de esa persistencia viene, precisamente, del reciente aumento de los precios globales de la energía. Es decir, el banco central está admitiendo que el petróleo vuelve a contaminar la función de reacción monetaria.

Y eso se vio con bastante crudeza dentro del propio comité. Hubo cuatro disidencias, algo que no se veía desde 1992. Tres presidentes regionales no quisieron respaldar el sesgo dovish implícito en la redacción que sigue dejando la puerta abierta a recortes. Y, al otro lado, Stephen Miran siguió apoyando una bajada de tipos. Esa combinación es muy importante porque transmite una idea clara: la Fed no solo está incómoda, está dividida. Y cuando una institución como la Reserva Federal enseña divisiones tan visibles, el mercado de bonos se vuelve mucho más sensible. Eso fue exactamente lo que vimos.

Los rendimientos del Tesoro estadounidense repuntaron con fuerza porque el mercado empezó a retirar apuestas de recortes. El dos años subió hasta el 3,93%, su nivel más alto en un mes, mientras el diez años avanzó al 4,42%. No parece un movimiento enorme si se mira frío, pero sí lo es en términos de mensaje. Lo que está diciendo el mercado es que, con el petróleo otra vez desatado y la inflación de energía empujando al alza, la Reserva Federal tiene mucho menos margen para suavizar política de lo que muchos querían creer.

Y esto no se queda solo en Estados Unidos. El repunte de las tires se está extendiendo a otros mercados soberanos porque el petróleo caro no discrimina. Europa y Reino Unido, de hecho, están mucho más expuestos al golpe de estanflación que Estados Unidos. Allí el daño es doble: energía más cara y crecimiento más vulnerable. En ese entorno, el mercado empieza a pensar que los bancos centrales occidentales no están entrando en una fase de alivio monetario, sino en una fase de espera tensa, donde cualquier shock adicional puede obligarles a endurecer el tono otra vez.

Por eso el concepto que empieza a dominar el mercado no es solo inflación. Es fricción monetaria.

No es que la Fed vaya a subir tipos mañana. Es que ya no puede comportarse como si el riesgo principal fuera un frenazo del crecimiento y nada más. Tiene delante un petróleo desbocado, una inflación energética que vuelve a filtrarse, un comité dividido y una transición institucional altamente delicada.

Porque, además, todo esto está ocurriendo mientras la Reserva Federal entra en una fase política muy incómoda. Powell deja la presidencia, pero ha prometido quedarse como gobernador durante un tiempo. Eso es un cambio enorme respecto a la tradición reciente y mete un factor adicional de incertidumbre. Kevin Warsh llegará como nuevo presidente con una visión propia, con intención de reorientar el marco de inflación y con voluntad de cambiar la forma de comunicar. Pero Powell seguirá dentro. Aunque haya prometido mantener un perfil bajo, el mercado no puede ignorar lo obvio: la presencia del anterior presidente dentro del consejo, en un momento de división interna y presión política, complica la claridad del mensaje institucional.

Y los bonos odian una cosa por encima de casi todas: la confusión sobre quién manda realmente.

El mercado de renta fija ya está empezando a prepararse para una transición volátil. No solo por el cambio de presidente, sino por lo que representa. Warsh llega en un entorno en el que Trump exige recortes, la independencia de la Fed está en discusión pública, el Departamento de Justicia ha usado presión legal sobre el propio Powell y el petróleo vuelve a castigar la credibilidad antiinflacionista del banco central. Es un cóctel bastante serio. La política monetaria ya no depende solo de datos macro. También depende de credibilidad institucional. Y eso, para los bonos, es munición pura para la volatilidad.

Pero la gran sorpresa de hoy no ha venido solo de la Fed ni del petróleo. Ha venido del yen.

El USDJPY ha sufrido un giro muy violento después de que Japón interviniera para apoyar su moneda. La señal ya venía preparándose: el dólar había tocado niveles extremos cerca de 160,72 yenes, el Ministerio de Finanzas había endurecido verbalmente el tono y el mercado empezaba a oler intervención. Finalmente llegó. El yen llegó a apreciarse hasta un 3%, una sacudida bastante seria en una de las referencias globales más importantes del mercado FX. Y esto importa mucho más de lo que parece.

Porque el USDJPY no es solo un cruce más. Es una gran válvula de presión del sistema. Cuando se mueve con violencia, obliga a reajustar carry trades, posiciones macro, exposición a riesgo y correlaciones entre divisas. En este caso, la caída del USDJPY está debilitando al dólar por contagio relativo y por reposicionamiento. No es el único factor detrás de la debilidad del billete verde, pero sí uno de los más visibles hoy.

Técnicamente, el nivel clave ya está sobre la mesa: 157,50. El USDJPY ha roto ese soporte, y mientras se mantenga por debajo la proyección sigue siendo bajista. Esa es ahora mismo la lectura más limpia. Si el mercado acepta precios por debajo de 157,50 y sigue consolidando ahí, el siguiente objetivo lógico pasa a ser la zona de 154. No porque sea una cifra mágica, sino porque es el siguiente tramo natural si la ruptura gana continuidad y si el flujo de noticias sigue erosionando al dólar.

Además, la lectura encaja con el entorno macro actual. Si la Fed se vuelve más confusa, si Powell deja una herencia institucional tensa, si Warsh entra en un escenario complicado y si el mercado interpreta que el dólar ya no tiene una narrativa tan limpia de refugio o de tipos altos sostenibles, entonces el billete verde pierde parte de su apoyo estructural. Y ahí el yen, especialmente si cuenta con respaldo oficial japonés, puede seguir recuperando terreno.

Ahora bien, tampoco conviene regalarle toda la razón al movimiento sin condiciones.

La ruptura de 157,50 es importante, sí, pero habrá que vigilar mucho si el precio recupera ese nivel durante la sesión. Porque si rompe por debajo, atrae ventas y luego vuelve a meterse con rapidez por encima del antiguo soporte, podríamos estar ante una ruptura falsa bastante clásica. En ese caso, el mercado podría girarse otra vez hacia niveles cercanos a 160. Pero para que ese escenario gane credibilidad tendría que suceder muy deprisa. No valdría una recuperación lenta y titubeante. Tendría que verse una reacción rápida, con fuerza, capaz de invalidar la ruptura antes de que el mercado la asimile como real.

Y ese matiz es fundamental, porque estamos en un contexto de liquidez especialmente delicado. Japón entra ahora en su Semana Dorada, con varios días festivos por delante, y eso suele reducir liquidez y aumentar el riesgo de movimientos bruscos. En un cruce tan sensible como el USDJPY, con intervención de por medio, ese detalle puede amplificar muchísimo cualquier desplazamiento.

Así que ahora mismo la situación de mercado tiene tres grandes ejes que se están cruzando al mismo tiempo.

El primero es el petróleo. Sigue siendo el gran motor de la narrativa de inflación y el gran factor de estanflación global. Mientras el Brent siga tan tensionado, la presión sobre bancos centrales y bonos seguirá viva.

El segundo es la Reserva Federal. Lo de ayer no fue solo una pausa en tipos. Fue una reunión que dejó heridas visibles: división interna, incomodidad con la inflación energética, presión política y una transición institucional que puede sembrar más ruido del deseable.

El tercero es el yen. La intervención japonesa ha introducido una variable nueva en divisas y está debilitando al dólar justo cuando este intentaba sostenerse como refugio en un entorno geopolítico muy sucio.

Todo eso junto está dejando un mercado mucho menos lineal de lo que parecía hace unos días. Ya no estamos en una fase donde bastaba con mirar el crudo o mirar el S&P 500. Ahora hay que mirar la interacción entre energía, bonos, dólar y bancos centrales. Porque el verdadero riesgo ya no es solo un titular malo sobre Irán. El verdadero riesgo es que el petróleo alto, la división monetaria y la volatilidad en divisas empiecen a reforzarse entre sí. Y ahí es donde el mercado se vuelve realmente peligroso.

Fuente: xStation5

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Alejandro de Luis

Editor de Hispatrading Magazine, revista de trading con mayor difusión en español, Alejandro ha trabajado como trader en diferentes sociedades de valores y firmas de trading propietario, así como en áreas de negociación y análisis durante casi dos décadas. Autor de varios libros de trading publicados en más de 5 países ha impartido conferencias formativas y programas de especialización ante audiencias de más de 40 países, entre ellas alumnos de varias universidades europeas de prestigio.