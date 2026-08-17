¿Hasta dónde puede subir el cobre?

El cobre (COPPER) vuelve a acercarse a máximos históricos después de siete semanas consecutivas de avances y con una particularidad que diferencia este movimiento de otros rallies: la presión no procede únicamente de expectativas sobre electrificación, centros de datos o inteligencia artificial. El mercado físico está mostrando señales reales de tensión, especialmente en la disponibilidad de cobre para entrega inmediata.

El precio de los contratos a tres meses en la London Metal Exchange llegó a tocar US$14.396 por tonelada, mientras el cobre al contado alcanzó niveles todavía superiores. Al mismo tiempo, la diferencia entre el metal disponible inmediatamente y los contratos de vencimientos posteriores se ha disparado. Esa combinación plantea la pregunta que domina ahora el mercado: ¿estamos ante un episodio temporal provocado por posiciones financieras o frente a una escasez capaz de sostener al cobre por encima de US$14.000 y llevarlo hacia nuevos récords?

El mercado físico del cobre entra en una fuerte backwardation

La principal señal de tensión se encuentra en la estructura de precios de la LME. El cobre para entrega inmediata llegó a negociarse con una prima de hasta US$543,50 por tonelada frente al contrato a tres meses, la diferencia más elevada desde el episodio de tensión registrado en 2021.

Esta situación se conoce como backwardation, en que los compradores están dispuestos a pagar más por recibir cobre ahora que por recibirlo dentro de algunos meses. En condiciones normales, almacenar, financiar y asegurar el metal suele favorecer precios futuros superiores. Cuando ocurre lo contrario, el mercado está indicando que la disponibilidad inmediata tiene un valor adicional.

Otra medida seguida por los operadores, el diferencial entre el precio cash y el contrato a tres meses, llegó a situarse por encima de los US$500 por tonelada, después de encontrarse alrededor de US$45 apenas dos semanas antes.

Esto no significa automáticamente que el mundo se haya quedado sin cobre. Lo que muestra es que existe una escasez localizada de metal disponible para entrega inmediata, justo cuando determinados participantes necesitan cerrar o renovar contratos.

El diferencial de precios del cobre se dispara ante la intensificación de la escasez de suministro. Los precios al contado se cotizan a niveles inusuales, por encima de los futuros a tres meses. Fuente: London Metal Exchange, Bloomberg.

El calendario también es importante, dado que los contratos mensuales de referencia de la LME vencen el 19 de agosto, y participantes con posiciones cortas necesitan asegurarse de disponer del metal necesario o cerrar sus operaciones antes del vencimiento. Parte de la presión compradora actual procede precisamente de ese ajuste. Los operadores cortos compran contratos cercanos mientras venden vencimientos posteriores, ampliando todavía más la diferencia entre ambos precios.

La prueba llegará después del vencimiento, porque si la backwardation se reduce con rapidez, una parte importante del movimiento habrá estado asociada al cierre de posiciones. Si permanece elevada, la señal sería más importante, porque indicaría que la escasez física continúa incluso después de desaparecer ese componente técnico.

Los inventarios de cobre de la LME siguen cayendo

La segunda pieza del movimiento se encuentra en los almacenes, puesto que las existencias registradas por la London Metal Exchange cayeron hasta 204.975 toneladas al 14 de agosto, su nivel más bajo desde febrero.

El descenso ha sido rápido, y a finales de julio los inventarios se encontraban alrededor de 249.850 toneladas, mientras el 29 de mayo alcanzaban aproximadamente 389.425 toneladas. Además, el mercado acumuló 42 sesiones consecutivas de disminución de inventarios, la racha de caídas más prolongada desde 2014.

Fuente: London Metal Exchange, Crux Investor.

La cifra total tampoco muestra completamente la disponibilidad efectiva, cerca de la mitad del cobre que continúa registrado en los almacenes ya estaría destinado a ser retirado, lo que reduce todavía más el volumen realmente disponible para responder a necesidades inmediatas. La situación es particular porque los inventarios globales no son excepcionalmente bajos en términos agregados, el problema está en su distribución.

Una parte considerable del metal ha terminado en Estados Unidos, mientras la disponibilidad se ha reducido en otros mercados. Por eso puede existir simultáneamente abundancia de cobre en una región y una fuerte presión sobre la entrega física en otra.

Estados Unidos absorbe cobre mientras China necesita más metal

Las expectativas sobre posibles aranceles estadounidenses al cobre refinado han modificado los flujos comerciales durante los últimos meses. Ante la posibilidad de nuevas medidas, los operadores han tenido incentivos para enviar metal hacia almacenes estadounidenses antes de una eventual entrada en vigor de tarifas. El resultado ha sido una redistribución de existencias, porque mientras Estados Unidos acumula cobre, la red internacional de almacenes de la LME pierde inventarios.

La incertidumbre persiste porque todavía no existe una decisión definitiva de la Casa Blanca, lo que mantiene activo el incentivo para continuar desviando metal hacia Estados Unidos. China añade presión desde otro ángulo, la producción de cobre refinado podría descender por segundo mes consecutivo en agosto debido a la escasez de concentrado y de otros insumos necesarios para las fundiciones.

A esto se suma una menor disponibilidad de cobre reciclado que cumple los requisitos fiscales internos, limitando otra fuente importante de alimentación para las plantas refinadoras.

Esto ocurre pese a que los últimos datos económicos chinos no muestran una aceleración evidente de la demanda. El mercado está, por tanto, reaccionando principalmente a un problema de disponibilidad y localización del metal, más que a una explosión generalizada del consumo.

Chile también aporta incertidumbre por el lado de la oferta

El escenario de oferta tampoco encuentra demasiado alivio en Chile, dónde las estimaciones disponibles apuntan a una caída aproximada del 2,6% en la producción nacional durante 2026, hasta 5,3 millones de toneladas. Codelco también ha enfrentado dificultades en operaciones y proyectos de desarrollo, lo que ha contribuido a reducir las expectativas sobre producción. Esta situación se suma a otros problemas de suministro, incluida la indisponibilidad del complejo de Gresik después de un incidente operativo.

El resultado es que la reposición de los inventarios retirados de las bolsas no parece inmediata. Incluso si parte de la tensión asociada al vencimiento de contratos desaparece después del 19 de agosto, las toneladas que salen de los almacenes no pueden reemplazarse rápidamente si la producción minera y refinada permanece limitada.

El posicionamiento muestra una señal particular

El precio del cobre ha avanzado con fuerza, pero el posicionamiento no muestra una lectura uniforme entre mercados. En COMEX, los money managers han elevado su exposición neta larga, llegando a niveles elevados frente a los últimos años. Sin embargo, los datos mostrados para el mercado de Londres reflejan que el posicionamiento neto continúa alrededor de -1.800 contratos, todavía en terreno negativo.

Fuente: XTB Research.

El rally no depende únicamente de una acumulación extrema de posiciones largas en Londres. La presencia todavía importante de posiciones cortas puede incluso alimentar movimientos más agresivos cuando esos participantes necesitan recomprar contratos.

Sin embargo, también implica que parte de la subida puede estar amplificada por un short squeeze. Una vez que esas posiciones hayan sido cerradas o trasladadas hacia otros vencimientos, el mercado tendrá que demostrar que la demanda física es suficiente para mantener las cotizaciones.

Análisis técnico del cobre: US$14.500 aparece como la zona decisiva

En el gráfico diario, el cobre mantiene una estructura alcista y cotiza claramente por encima de sus medias móviles de 50 y 200 periodos. La media de 50 se encuentra alrededor de 13.647, mientras la de 200 permanece aproximadamente en 12.838, mostrando la distancia que ha acumulado el precio frente a su tendencia de mayor plazo.

El precio se encuentra ahora próximo a la región de máximos, alrededor de 14.100-14.500. El RSI diario se mantiene cerca de 63 puntos, sin alcanzar todavía una lectura extrema de sobrecompra.

Fuente: xStation5.

En temporalidad de cuatro horas, la primera zona técnica importante aparece entre aproximadamente 14.360 y 14.512. Esta región coincide con los máximos recientes y representa la resistencia que el mercado necesita superar para confirmar una extensión adicional.

Fuente: xStation5.

Una consolidación por encima de esta área permitiría mirar nuevamente hacia los US$15.000 por tonelada. Las proyecciones visibles en los gráficos entregados extienden posteriormente la zona técnica hacia aproximadamente 15.430-15.580.

En cambio, un nuevo rechazo alrededor de 14.500 podría devolver al precio hacia la zona de las medias de corto plazo. El gráfico diario mantiene una primera referencia dinámica alrededor de 13.650, mientras perder esa región debilitaría la estructura reciente.

¿Puede el cobre alcanzar los US$15.000?

El escenario alcista necesita que varias condiciones actuales continúen.

La primera es que los inventarios de la LME sigan disminuyendo o que, al menos, no comiencen a recuperarse con rapidez después del vencimiento del 19 de agosto. La segunda es que la backwardation permanezca elevada una vez terminado el cierre de posiciones cortas. Una prima persistentemente alta después del vencimiento sería una señal de que el problema no era únicamente financiero. La tercera depende de la oferta. Una producción limitada en Chile y dificultades en las fundiciones chinas mantendrían la disponibilidad física ajustada. Finalmente, la incertidumbre sobre los aranceles estadounidenses tendría que continuar desviando metal hacia Estados Unidos y reduciendo la cantidad disponible en otras regiones.

Si estas condiciones coinciden, una ruptura de US$14.500 podría abrir el camino hacia los US$15.000 e incluso hacia las proyecciones superiores mostradas en el gráfico. El escenario de corrección no necesita un deterioro brusco de la economía mundial. Bastaría con que el vencimiento elimine gran parte de la presión compradora, que aparezcan nuevas toneladas disponibles para entrega en la LME o que se reduzca la incertidumbre sobre las tarifas estadounidenses.

Si el diferencial cash–tres meses regresara rápidamente hacia niveles mucho más bajos y los inventarios dejaran de caer, el mercado tendría una primera señal de que el squeeze comienza a relajarse. El comportamiento posterior al 19 de agosto será por eso especialmente relevante. El vencimiento puede reducir el componente especulativo, pero no puede crear nuevas toneladas de cobre.

El cobre llega a esta zona con una combinación poco habitual de precio cercano a récords, inventarios visibles en descenso, backwardation extrema y oferta física distribuida de forma desigual entre regiones. El mercado puede avanzar todavía más, pero la sostenibilidad de una ruptura sobre US$14.500 dependerá de comprobar que la escasez permanece una vez desaparezca la presión asociada al vencimiento.

Por ahora, los US$15.000 por tonelada han dejado de ser una referencia distante. Se han convertido en el siguiente gran nivel que el mercado puede poner a prueba si la disponibilidad física continúa deteriorándose.