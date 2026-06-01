Hewlett Packard Enterprise sube antes de sus resultados

Las acciones de Hewlett Packard Enterprise suben casi un 6% hoy, alcanzando nuevos máximos históricos durante la sesión, mientras los inversionistas comenzaron a posicionarse antes de la publicación de los resultados del segundo trimestre fiscal de 2026.

El mercado espera que la compañía reporte beneficios de aproximadamente USD 0,53 por acción, con ingresos cercanos a USD 9.750 millones. El principal motor del aumento de las expectativas es una ola de optimismo en torno a la infraestructura de inteligencia artificial. Hewlett Packard Enterprise se beneficia del sentimiento positivo tras los sólidos resultados de Dell Technologies, que fueron interpretados como una confirmación de la fuerte demanda por servidores optimizados para IA.

Un impulso adicional podría haber sido el anuncio del nuevo servidor ProLiant Compute DL394 Gen12, basado en la CPU NVIDIA Vera, destinado a su uso en IA agéntica. El entusiasmo de los inversionistas es compartido por firmas de inversión como Morgan Stanley, Citigroup y Bernstein, que apuntan a una creciente demanda de servidores y al posicionamiento favorable de la compañía en el segmento de infraestructura de IA y redes.

Desde comienzos de año, las acciones de Hewlett Packard Enterprise han subido más de un 80%. Sin embargo, si la compañía lograra acercarse a las valoraciones de muchos líderes del sector, el potencial alcista seguiría abierto. El mercado se enfocará casi por completo en la infraestructura de inteligencia artificial durante la conferencia de resultados.

Superar las expectativas en el segmento de IA y nube confirmaría la tesis de inversión, mientras que incluso una pequeña decepción podría desencadenar una corrección de dos dígitos.

HPE.US (D1)

Con una tendencia alcista tan vertical, una de las pocas herramientas que indican posibles niveles de precio es el retroceso de Fibonacci, cuyos niveles apuntan a una resistencia potencial en torno a USD 47–48. Fuente: xStation5