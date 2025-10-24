El calendario macroeconómico de hoy es inusualmente importante, con el mercado centrado en el informe retrasado del IPC de EE. UU. de septiembre. Hoy también conoceremos los PMIs preliminares de las principales economías de la zona Euro y de Estados Unidos.

Los datos de inflación pueden influir en la FED

El gobierno estadounidense sigue cerrado por cuarta semana, lo que ha dejado a la mayoría de las agencias federales en suspensión temporal, incluida la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS), responsable de publicar datos macroeconómicos clave, como las cifras del mercado laboral y la inflación. Sin embargo, debido a la gran importancia del informe del IPC, la BLS anunció previamente que los datos se publicarían hoy. El informe del IPC será crucial para la Reserva Federal, que tiene previsto tomar su decisión sobre los tipos de interés el próximo miércoles.