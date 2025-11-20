Hoy conoceremos el informe de los NFPs, retrasado por el cierre del gobierno en EE. UU.

El mercado sigue estudiando los excelentes resultados trimestrales de Nvidia presentados anoche. Mientras tanto, los inversores se enfrentan hoy a otra ronda de publicaciones importantes, esta vez macroeconómicas. Hoy conoceremos el informe de nóminas no agrícolas (NFPs) de septiembre, que se retrasó debido al cierre del gobierno y la suspensión de actividades en la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS), la institución responsable de recopilar y publicar estos datos. Las declaraciones de los miembros de la Reserva Federal también serán importantes y están previstas tras el informe del mercado laboral. Hoy escucharemos a Hammack, Paulson, Goolsbee y Cook.

Este material ha sido elaborado por XTB. Su contenido tiene fines exclusivamente informativos y no constituye, en ningún caso, una asesoría personalizada ni una recomendación de inversión sobre instrumentos, mercados o estrategias específicas. La información aquí contenida no considera los objetivos, la situación financiera ni el perfil de riesgo de ningún inversionista en particular. Antes de invertir en cualquier instrumento financiero, le recomendamos informarse sobre los riesgos involucrados y verificar si el producto es adecuado para su perfil. El desempeño pasado no garantiza resultados futuros. Toda decisión de inversión basada en este material será responsabilidad exclusiva del inversionista. XTB Agente de Valores SpA no se hace responsable por pérdidas directas o indirectas, incluidos daños patrimoniales o pérdida de beneficios, derivados del uso o confianza depositada en esta información.