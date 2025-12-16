Leer más
Hoy conoceremos nuevos datos de empleo de EE. UU.

El calendario macroeconómico de hoy es concurrido, con los informes preliminares del PMI de diciembre protagonizando la mañana en Europa. Posteriormente, la atención del mercado se trasladará al otro lado del Atlántico, con las publicaciones de los datos retrasados ​​del informe NFP del mes de noviembre en EE. UU., seguidos de las cifras del PMI de diciembre.

Calendario económico del día

09:15 - Lecturas PMI del mes de diciembre en Francia

09:30 - Lecturas PMI del mes de diciembre en Alemania

10:00 - Lecturas PMI del mes de diciembre en la Eurozona

10:30 - Lecturas PMI del mes de diciembre en Reino Unido

11:00 - Datos de la balanza comercial de octubre en la Eurozona

  • Balanza comercial: anterior 19.400 millones.

14:30 - Datos de empleo de noviembre en EE. UU.

14:30 - Datos de ventas minoristas de octubre en EE. UU.

14:30 - Permisos de construcción para septiembre en EE. UU.

  • Pronóstico 1,340 millones. Anterior 1,33 millones

14:30 - Inicio de construcción de viviendas en EE. UU.

  • Pronóstico 1,320 millones. Anterior 1,307 millones

15:45 - Lecturas PMI del mes de diciembre en EE. UU.

 

19 de diciembre de 2025, 12:50

Economía colombiana crece 2,95% en octubre: el ISE del Dane confirma senda alcista
19 de diciembre de 2025, 12:27

Confianza del consumidor en EE. UU. decepciona según la Universidad de Michigan
19 de diciembre de 2025, 10:30

⌚Boletín Diario de Mercados
19 de diciembre de 2025, 10:24

Dólar en Chile hoy 19 de Diciembre: apertura cerca de $910 y el mercado mira el rango 906-917

