Hoy se publica el IPC de octubre en EE. UU.

El calendario macroeconómico de hoy es clave tanto en Europa como en Estados Unidos. Los datos incluyen, entre otros, la lectura preliminar del PIB de Alemania, la inflación del IPC en Suecia, las ventas minoristas en Polonia y los índices de precios inmobiliarios. El mercado prestará atención a los discursos de los miembros del Banco Central Europeo y a los datos semanales de inventarios de crudo en EE. UU. También esperamos para hoy a las 14:30 la publicación del IPC y las ventas minoristas de EE. UU.
Calendario económico del día
10:00 – Eurozona
Discurso de Piero Cipollone, miembro del Comité Ejecutivo del BCE
14:30 – EE. UU.
Índice de Precios al Productor (IPP) – Octubre
-
IPP intermensual: (pronóstico: 0,3 %; anterior: -0,1 %).
-
IPP subyacente intermensual: (pronóstico: 0,3 %; anterior: -0,1 %).
-
IPP interanual: (pronóstico: 2,7 %; anterior: 2,6 %).
-
IPP subyacente (nteranual: (pronóstico: 2,7 %; anterior: 2,8 %).
14:30 – EE. UU.
Ventas minoristas – Octubre
-
Ventas minoristas intermensuales: (pronóstico: 0,4 %; anterior: 0,6 %).
-
Ventas minoristas sin automóviles intermensuales: (pronóstico: 0,4 %; anterior: 0,7 %).
-
Ventas minoristas sin automóviles ni gasolina intermensuales: (anterior: 0,7 %).
-
Ventas minoristas intermensuales: (anterior: 5 %).
15:00 – EE. UU.
Índice de precios de la vivienda S&P/Case-Shiller para el mes de septiembre
Índice de precios de vivienda de la FHFA (intermensual): anterior 0,4%.
15:00 – Eurozona
Discurso de Piero Cipollone, miembro del Comité Ejecutivo del BCE
16:00 – EE. UU.
- Índice de la Fed de Richmond – Noviembre: (pronóstico: -0,2; anterior: -4).
- Índice de Ventas de Viviendas Pendientes (intermensual) – Octubre: (anterior: 0,0%).
- Índice de Confianza del Consumidor – Conference Board – Noviembre: (pronóstico: 93,5; anterior: 94,6).
- Inventarios de Bienes No Terminados (intermensual) – Agosto: (pronóstico: 0,1%; anterior: 0,2%).
22:40 – EE. UU.
Cambio semanal en el inventario de combustible API de EE. UU.
- Cambio de petróleo crudo: 4,4 millones de barriles.
Petróleo se estabiliza ante señales de avance en acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania
EURUSD baja ligeramente con solicitudes por debajo de lo esperado 📉
Real brasileño estable mientras la inflación vuelve al rango objetivo por primera vez desde enero
Dell eleva con fuerza su guía anual y dispara el apetito del mercado por servidores de IA
Este material ha sido elaborado por XTB. Su contenido tiene fines exclusivamente informativos y no constituye, en ningún caso, una asesoría personalizada ni una recomendación de inversión sobre instrumentos, mercados o estrategias específicas. La información aquí contenida no considera los objetivos, la situación financiera ni el perfil de riesgo de ningún inversionista en particular. Antes de invertir en cualquier instrumento financiero, le recomendamos informarse sobre los riesgos involucrados y verificar si el producto es adecuado para su perfil. El desempeño pasado no garantiza resultados futuros. Toda decisión de inversión basada en este material será responsabilidad exclusiva del inversionista. XTB Agente de Valores SpA no se hace responsable por pérdidas directas o indirectas, incluidos daños patrimoniales o pérdida de beneficios, derivados del uso o confianza depositada en esta información.