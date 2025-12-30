La Fed ve espacio para más recortes si cae la inflación

Puntos clave y comentario de mercado



Decisión de tasas

La Fed redujo el rango objetivo de la tasa de fondos federales en 25 puntos básicos a 3,50%–3,75%.



Votación 9–3

La decisión no fue unánime.

Dos miembros apoyaron una pausa (mantener tasas).

Un miembro (Stephen Miran) abogó por un recorte más agresivo de 50 pb.



Balance de riesgos

El Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) declaró un cambio del balance de riesgos hacia el empleo, subrayando que los riesgos a la baja para el mercado laboral siguen elevados.



Inflación (PCE)

Índice de precios del gasto en consumo personal (PCE) general y subyacente (core) : 2,8% interanual , sin cambios.

La Fed calificó estos niveles como “algo elevados”, atribuyendo el principal impulso inflacionario en bienes a aranceles comerciales.



Evolución de riesgos

Aunque los riesgos inflacionarios aún se inclinan levemente al alza, varios participantes señalaron que estas presiones empiezan a ceder gradualmente.



Mercado laboral

Las actas destacan un enfriamiento progresivo : aumento del desempleo, menor impulso en nóminas y planes de contratación corporativa débiles .

Se enfatiza la presión sobre hogares de bajos ingresos.



Trayectoria de tasas

La mayoría del FOMC favorece recortes graduales adicionales , siempre que la desinflación siga el camino proyectado.

Emergen voces que piden pausar el ciclo tras este recorte.



Dependencia de datos

El Comité fue unánime en que la política no sigue una ruta predefinida; los próximos ajustes serán data-dependent, en camino a una postura más neutral.



Productividad e IA

El Resumen de Proyecciones Económicas (SEP) 2026 asume crecimiento moderado apoyado por inversiones en Inteligencia Artificial (IA), con mejoras de productividad sin aumento proporcional del empleo.

Interpretación de mercado

La Reserva Federal ha dado un paso decisivo hacia una gestión de riesgos más acomodaticia. De facto, el banco central está aceptando un período de inflación por encima del objetivo con el fin de evitar un deterioro más pronunciado del mercado laboral. De manera crucial, la implementación de las Compras de Gestión de Reservas (RMP) —adquisición directa de letras a corto plazo para reforzar las reservas— junto con la modificación de la Facilidad Permanente de Recompra (SRF), representa una flexibilización técnica de la liquidez. A pesar del mensaje oficial de la Fed, los mercados están interpretando estas medidas como una especie de “mini-QE” en el tramo corto de la curva.

Si bien estas minutas no modifican de forma sustancial la narrativa actual del mercado, sugieren que la facción más restrictiva dentro del FOMC probablemente no logre imponerse en 2026. Aunque el dólar estadounidense se mantiene firme y el S&P 500 (US500) aún no ha mostrado una recuperación significativa, el contenido de las actas apunta a una influencia más moderada sobre el sentimiento del mercado en los próximos días.

Si los próximos datos del mercado laboral confirman la necesidad de mayor estímulo, es probable que los índices bursátiles extiendan sus ganancias y que el dólar se debilite. Sin embargo, si los datos no evidencian dicha debilidad, el mercado podría recalibrar rápidamente sus expectativas hacia un único recorte adicional de tasas o un período prolongado de política sin cambios.

EUR/USD (M1 – gráfico de 1 minuto) limita levemente su caída tras la publicación de las actas de la reunión de diciembre.

Fuente: xStation5