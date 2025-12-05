Hoy se publica la inflación PCE en EE. UU.

Hoy conoceremos el dato del PCE del mes de septiembre, retrasado por el reciente cierre gubernamental. También se publica el informe preliminar de la Universidad de Michigan (diciembre) y los datos del mercado laboral de Canadá.

Calendario económico del día

08:00 - Informe de bienes duraderos en Alemania (octubre)

Pedidos de fábrica alemanes: Previsión : 0,3% intermensual. Anterior : 1,1%.

11:00 - Informe del PIB en la Eurozona

14:30 - Informe de empleo en Canadá (noviembre)

16:00 - Inflación PCE en EE. UU. (septiembre)

16:00 - Informe de bienes duraderos en EE. UU. (septiembre)

16:00 - Informe de la Universidad de Michigan (diciembre)

16:10 - Discurso de Lane (BCE)