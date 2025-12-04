Hoy se publican las ventas minoristas de la Eurozona

Tras la publicación de los datos ISM de manufactura y servicios en EE. UU., la atención se centra en las solicitudes de subsidio por desempleo, que deberían ofrecer una nueva perspectiva sobre la salud del mercado laboral estadounidense. En Europa los inversores aguardan las cifras de ventas minoristas, que se espera que aumenten con mayor fuerza que en la lectura anterior.
Calendario económico del día
11:00 – Ventas minoristas en la Eurozona (interanual): 1,3% previsto frente al 1% anterior
- Intermensual: 0% vs 0,1% anterior.
13:30 – Informe Challenger de Estados Unidos: 153.070 anterior.
14:30 – Solicitudes iniciales de subsidio por desempleo en Estados Unidos: 220.000 previstas frente a las 216.000 anteriores.
- Solicitudes continuas: 1,962 millones previstas frente a las 1,960 millones anteriores.
16:00 – Índice de Gestión de Inversiones (PMI) de Canadá: 52,4 anterior.
16:30 – Variación en el almacenamiento de gas natural en Estados Unidos: Previsión de -18 bcf frente a los -11 bcf anteriores.
Discursos de banqueros centrales
- 13:45 – Banco de Inglaterra: Mann
- 14:00 – Banco central europeo: Cipollone
- 16:00 – Banco central europeo: Lane
- 18:00 – Reserva Federal: Bowman
- 19:00 – Banco central europeo: de Guindos
Baja el desempleo en Canadá y el 🌸USD/CAD registra una fuerte caída📉
SoFi anuncia oferta de acciones por 1.500 millones USD y sus títulos retroceden: análisis completo
DAX: Datos sólidos y crecimiento moderado
PIB de la Eurozona por encima de las expectativas
Este material ha sido elaborado por XTB. Su contenido tiene fines exclusivamente informativos y no constituye, en ningún caso, una asesoría personalizada ni una recomendación de inversión sobre instrumentos, mercados o estrategias específicas. La información aquí contenida no considera los objetivos, la situación financiera ni el perfil de riesgo de ningún inversionista en particular. Antes de invertir en cualquier instrumento financiero, le recomendamos informarse sobre los riesgos involucrados y verificar si el producto es adecuado para su perfil. El desempeño pasado no garantiza resultados futuros. Toda decisión de inversión basada en este material será responsabilidad exclusiva del inversionista. XTB Agente de Valores SpA no se hace responsable por pérdidas directas o indirectas, incluidos daños patrimoniales o pérdida de beneficios, derivados del uso o confianza depositada en esta información.