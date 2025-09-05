Hoy se publican los NFP

Hoy es un día clave para la publicación de los datos del mercado laboral en EE. UU. El informe de empleo del NFP será crucial para los mercados financieros, ya que determinará las expectativas sobre futuras decisiones de la Reserva Federal. Si los datos resultan más débiles de lo previsto, los inversores asumirán una mayor probabilidad de recortes en los tipos de interés, lo que debilitará al dólar, pero al mismo tiempo impulsará los índices bursátiles y el oro. Por el contrario, una lectura más fuerte fortalecerá al dólar e impulsará el rendimiento de los bonos.
Las publicaciones europeas también atraerán la atención, principalmente los pedidos industriales alemanes y las revisiones de los datos del PIB y las ventas minoristas en la Eurozona. Estos datos serán clave para evaluar la situación de la economía alemana y de toda la Eurozona, y su impacto en el tipo de cambio del euro podría ser notable.
Igualmente importantes serán las lecturas de Canadá sobre el mercado laboral. Podrían afectar al tipo de cambio del dólar canadiense en relación a la decisión del Banco de Canadá sobre posibles recortes en los tipos de interés. Esto es especialmente importante en el contexto del creciente deterioro de la situación de la economía canadiense.
Calendario económico del día
- 08:00 – Reino Unido: Ventas minoristas básicas (intermensual, julio)
- Pronóstico: +0,4% (anteriormente: +0,6%).
- 08:00 – Alemania: Pedidos de fábrica (intermensual, julio)
- Pronóstico: –1,0% (anteriormente: +1,6%).
- 09:00 – Suiza: Clima del consumidor de SECO (agosto)
- Pronóstico: –33; lectura esperada: –37.
- 11:00 – Eurozona: PIB (2.º trimestre, revisión)
- Pronóstico: +0,3% intertrimestral.
- 14:30 – EE. UU.: Tasa de empleo (agosto)
- Pronóstico: 4,3% (anteriormente: 4,2%).
- 14:30 – EE. UU.: Nóminas no agrícolas
- Pronóstico: +75.000 (anteriormente: +73.000).
- 14:30 – EE. UU.: Salario promedio por hora
- 14:30 – Canadá: Empleo (agosto)
- Pronóstico: +20.000 empleos.
