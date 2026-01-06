Huelga en Mantoverde acelera el repunte del cobre y lleva los precios a un nuevo récord

El traslado de metal hacia Estados Unidos ante el riesgo de aranceles redujo el buffer global y dejó al mercado más expuesto a spikes de precio y volatilidad.

El cobre supera con holgura los USD 13.200 por tonelada impulsado por escasez física , reordenamiento de inventarios y una prima por seguridad de suministro .

El cobre volvió a marcar máximos históricos (alcanzó los USD 13.300 por tonelada) y consolidó un arranque de año explosivo, con precios que ya se mueven cómodamente por encima de 13.000 dólares por tonelada en la LME. El movimiento no se explica solo por demanda; de hecho, el consumo en China venía mostrando señales de enfriamiento en los últimos meses.

El motor principal es un mercado que empezó a operar bajo la lógica de seguridad de suministro. Cuando el metal se percibe escaso en las plazas donde se forma precio y la cobertura se vuelve más cara, la reacción suele ser desproporcionada, y eso es precisamente lo que está ocurriendo: una prima por disponibilidad que se superpone a los fundamentos tradicionales del ciclo.

Reordenamiento global de inventarios y fricción logística

El reordenamiento de inventarios a escala global es el punto más importante. La expectativa de que la administración de Donald Trump reabra el debate de aranceles al cobre refinado incentivó un traslado acelerado de unidades hacia Estados Unidos, dejando inventarios menos accesibles en el resto del mundo y reduciendo el buffer que normalmente amortigua shocks de oferta.

En la práctica, el mercado queda más expuesto a episodios de tensión física y a spikes intradía, porque el metal que antes equilibraba desequilibrios regionales hoy está, en buena parte, estacionado donde el incentivo regulatorio y de precio es mayor. Este fenómeno explica por qué el rally puede convivir con señales mixtas de demanda: el precio deja de ser un simple termómetro de actividad y pasa a reflejar fricción logística, primas locales y urgencia por asegurar material.

Oferta estructuralmente rígida

A ese shock de inventarios se suma un segundo motor de carácter estructural. El cobre arrastra años de menor inversión en nueva oferta, envejecimiento de activos y demoras para llevar proyectos desde el descubrimiento hasta producción, lo que achica la capacidad de respuesta ante cualquier interrupción.

Además, la cadena de valor muestra tensión en el frente de concentrados, con fundiciones compitiendo por materia prima y presionando condiciones, una señal típica de mercado apretado. En este contexto, la narrativa de electrificación, expansión de redes, energías renovables y crecimiento de data centers no necesita materializarse de inmediato para sostener precios elevados: basta con que el mercado perciba que la oferta no tiene holgura para absorber un cambio de régimen de demanda en los próximos trimestres.

Huelga en Mantoverde

En ese escenario, la huelga en Mantoverde adquiere relevancia precisamente por el momento en que ocurre. Cuando el mercado opera con un colchón reducido, un paro laboral en una mina chilena no se lee solo por su efecto directo en toneladas, sino por el mensaje que envía sobre la vulnerabilidad del suministro. Mantoverde produce cobre y oro y su interrupción, aunque eventualmente sea parcial o temporal, refuerza la percepción de que el lado de la oferta sigue expuesto a shocks operacionales y sociales, algo que el mercado ya viene incorporando tras otros episodios de disrupciones mineras globales. Además, el canal de transmisión no es lineal, los compradores tienden a adelantarse para asegurar unidades y los intermediarios ajustan primas, lo que amplifica el movimiento del precio incluso antes de que se materialice un impacto significativo en embarques.

El punto crítico es que huelgas como la de Mantoverde suelen afectar la calidad del balance más que el balance mismo, reducen flexibilidad, estrechan ventanas de embarque y elevan la incertidumbre sobre continuidad de producción, elementos que en mercados tensos se traducen en mayor volatilidad. A nivel regional, también reabre un riesgo de contagio narrativo, porque Chile concentra producción relevante y los inversionistas tienden a extrapolar, cualquier señal de fricción laboral o de negociación compleja en una operación relevante puede recalibrar expectativas para el resto del país, aunque los fundamentos específicos sean distintos. Por eso, aun si el evento termina resolviéndose rápido, el episodio contribuye a sostener la prima por oferta en un mercado donde ya se percibe que la capacidad de respuesta minera es limitada en el corto plazo.

Análisis técnico

En el análisis técnico, el precio sostiene una estructura alcista y consolida sobre 13.131 como soporte inmediato, un nivel que funciona como referencia tras el último impulso. Mientras se mantenga por encima de esa zona, el sesgo favorece continuidad hacia 13.554 y, si ese umbral cede, extensión hacia 14.239 como objetivo técnico del tramo.

El riesgo de corto plazo proviene de la velocidad del rally, con un RSI cercano a 68, lo que sugiere un mercado exigido y mayor probabilidad de pausas o retrocesos técnicos. Un quiebre bajo 13.131 aumentaría la probabilidad de corrección hacia el área del gap en torno a 12,6–12,8 mil, donde además aparece soporte dinámico por medias. Ese movimiento sería compatible con una tendencia alcista siempre que se mantenga como un ajuste ordenado y no implique pérdida de estructura.

Fuente: xStation5.

_____________

👉 Abre tu cuenta real en XTB aquí