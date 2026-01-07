Ecopetrol rebota: Venezuela y el trade electoral 2026 impulsan la acción

- El rebote de Ecopetrol se explica más por política y riesgo región que por petróleo: Venezuela reactivó apuestas y Colombia entra en modo “trade” preelectoral.
- La señal es dispar entre mercados: el ADR marcó el impulso, mientras en la BVC hubo volumen alto pero cierre plano, reflejando cautela local.
- Hay anclas de mediano plazo, pero no son el motor intradía: plan 2026 + menor fricción del ADR ayudan a sostener tesis, no a explicar el salto del día.
Ecopetrol abrió 2026 con un repunte que el mercado está leyendo más como un movimiento macro que como una reacción a noticias operativas puntuales. La combinación de expectativas por el ciclo electoral colombiano de 2026 y el reacomodo geopolítico regional (con Venezuela nuevamente en el centro) reactivó el apetito por activos líquidos ligados a Colombia, con el ADR como principal termómetro.
El 6 de enero, en la Bolsa de Valores de Colombia la acción tocó COP$2.120 intradía, pero terminó sin variación en COP$2.020, aun siendo el papel más negociado, con 49,5 millones de acciones y un volumen cercano a COP$102.842 millones. En paralelo, el ADR en Nueva York superó US$11,21 durante la jornada (avance intradía superior a 3,5%), señal de que el ajuste de expectativas se expresó primero en el mercado externo.
Venezuela eleva sensibilidad del sector energía y primas de riesgo
El ruido regional se intensificó tras la captura de Nicolás Maduro en un operativo estadounidense en Caracas, un evento que disparó apuestas sobre el futuro político y económico del país. En mercados, esa narrativa se reflejó rápido, los bonos soberanos venezolanos y la deuda de PDVSA subieron con fuerza, ante expectativas de un proceso de reestructuración de deuda inédito y complejo. A ese telón de fondo se suma la discusión en Washington sobre el control y la comercialización de crudo venezolano en el marco de sanciones, lo que mantiene el tablero energético regional en revisión.
Menos fricción para operar el ADR
Como factor adicional, Ecopetrol comunicó que extendió con JPMorgan el acuerdo para mantener una reducción del 50% en el costo de emisión y cancelación de ADRs, prorrogando su vigencia desde el 31 de diciembre de 2025 hasta el 31 de diciembre de 2026. La compañía lo planteó como una mejora de costo transaccional que puede incentivar inversión.
En el mediano plazo, el mercado también mira la hoja de ruta, el Grupo Ecopetrol anunció un plan para invertir entre COP$22 y COP$27 billones en 2026, con foco en sostener producción y disciplina de capital, bajo un escenario de Brent estimado en US$60.
Análisis técnico (H1)
En el corto plazo, EC.US se encuentra negociando en torno a USD 10,50, con un impulso de movimiento medio (49,2). El precio viene corrigiendo desde el nivel clave de USD 10,90, acumulando una caída cercana a -3,22% desde ese punto, lo que convierte a 10,90 en resistencia inmediata y zona a recuperar para revalidar fuerza compradora.
Aun así, las EMAs mantienen una brecha clara (separación visible), lo que suele interpretarse como estructura con espacio para continuidad alcista mientras el precio no rompa y sostenga por debajo de soportes relevantes. En otras palabras, hay retroceso, pero la geometría de medias todavía favorece el sesgo alcista si aparece demanda en soportes.
Niveles a vigilar (EC.US)
-
Soporte inmediato: USD 10,50 (zona de negociación actual / pivote intradía).
-
Soporte clave de referencia: USD 10,90 (antes soporte, ahora resistencia tras la caída).
-
Resistencia mayor: USD 11,21 (techo intradía previamente marcado).
Mientras no haya cierre y consolidación por encima de USD 10,90 y luego USD 11,21, el escenario base es de rebote táctico / consolidación tras corrección. Si el precio sostiene 10,50 y las EMAs siguen abiertas, el mercado conserva condiciones para retomar el tramo alcista; si pierde 10,50 con continuidad, el retroceso puede profundizarse.
Fuente: xStation5.
__________
