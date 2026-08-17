Índice del miedo en su nivel más bajo del año: ¿qué esperar de los mercados?

El llamado índice del miedo (VIX) de Wall Street se encuentra en su nivel más bajo del año. El VIX cerró el 14 de agosto en 14,25 puntos, mientras el S&P 500 acumula una subida de 12,93% desde la primera sesión de 2026. La caída de la volatilidad coincide con un mercado de acciones cerca de máximos y con unas condiciones financieras que siguen siendo favorables, pese a que continúan presentes riesgos relacionados con las tasas de interés y la geopolítica.

La pregunta es si un VIX tan bajo representa complacencia o simplemente refleja que la volatilidad observada en el mercado también ha disminuido. Los datos permiten separar ambas lecturas. La prima actual entre volatilidad implícita y realizada es pequeña, la curva del VIX muestra más preocupación en horizontes largos que en el corto plazo y, históricamente, las caídas por debajo de 15 no han implicado necesariamente un techo inmediato para las acciones.

La línea discontinua marca VIX = 15. Fuente: Cboe Global Markets para VIX y Yahoo Finance para S&P 500. Elaboración: XTB Research.

¿Qué significa que el VIX esté por debajo de 15?

El VIX mide la volatilidad implícita aproximada a 30 días derivada de las opciones sobre el S&P 500. Un nivel bajo indica que el mercado está pagando relativamente poco por protección frente a movimientos futuros, pero no significa por sí mismo que las acciones tengan que caer.

Para analizar qué ocurrió históricamente después de situaciones similares, se identificaron 49 episodios independientes en los que el VIX cerró por debajo de 15 después de haber estado previamente en ese nivel o por encima. Los episodios fueron separados por al menos 63 sesiones para evitar que varias observaciones del mismo periodo de calma distorsionaran los resultados.

A un mes, la mediana del retorno posterior del SPY fue de +2,18%, con resultados positivos en el 75,5% de los episodios. A tres meses, el retorno mediano aumentó hasta +4,04%, con un 73,5% de observaciones positivas.

El comportamiento mejora al ampliar el horizonte. A seis meses, la mediana alcanzó +7,80% y el porcentaje de resultados positivos llegó al 79,6%. A doce meses, el retorno mediano fue de +16,41%, con un 95,9% de episodios positivos.

Un episodio comienza cuando el VIX cierra por debajo de 15 después de haber estado por encima o igual a ese umbral. Se exige una separación mínima de 63 sesiones para reducir observaciones solapadas. Los retornos se calculan con precios ajustados de SPY. El ejercicio es descriptivo y no constituye una previsión. Fuente: Cboe Global Markets y Yahoo Finance. Elaboración: XTB Research.

Estos datos no convierten un VIX inferior a 15 en una señal automática de compra. Lo que muestran es que, históricamente, una volatilidad muy baja no ha sido incompatible con avances posteriores del mercado. En muchos casos, la calma ha coincidido con tendencias alcistas que continuaron durante meses.

¿Existe realmente complacencia en el mercado?

Una forma de evaluar si el VIX es excesivamente bajo consiste en compararlo con la volatilidad que el mercado ha registrado realmente.

En la última observación común, el VIX se situaba en 14,25, mientras la volatilidad realizada del S&P 500 durante las últimas 20 sesiones era de 13,33%. La diferencia es de solo 0,92 puntos porcentuales.

Eso significa que la volatilidad implícita continúa por encima de la realizada, aunque por un margen reducido. El mercado de opciones todavía exige una prima frente a los movimientos observados recientemente, pero esa protección no resulta especialmente cara en comparación con lo sucedido durante el año.

La volatilidad realizada se calcula como la desviación estándar de los retornos logarítmicos de SPY durante 20 sesiones, anualizada con raíz de 252. El VIX refleja volatilidad implícita aproximada a 30 días derivada de opciones SPX, por lo que ambas medidas no son idénticas. Fuente: Cboe Global Markets y Yahoo Finance. Elaboración: XTB Research.

Un VIX en 14,25 parece bajo frente a su historia, pero está bastante cerca de la volatilidad que efectivamente ha mostrado el mercado. La calma de corto plazo, por tanto, tiene un respaldo en los movimientos recientes del S&P 500.

La curva del VIX muestra que la tranquilidad no se extiende a todo el horizonte

El VIX9D, que refleja expectativas para aproximadamente nueve días, se encontraba en 10,61 el 14 de agosto. El VIX a 30 días estaba en 14,25, mientras el VIX3M alcanzaba 18,46, el VIX6M se situaba en 20,80 y el VIX1Y llegaba a 22,75. La curva tiene, por tanto, una pendiente claramente positiva. La diferencia entre el VIX a un año y el VIX tradicional alcanza 8,50 puntos porcentuales.

VIX9D, VIX, VIX3M, VIX6M y VIX1Y miden expectativas de volatilidad del S&P 500 a distintos horizontes mediante opciones SPX. Fuente: Cboe Global Markets, con Yahoo Finance como respaldo. Elaboración: XTB Research.

Ls operadores perciben muy poca incertidumbre inmediata, pero exigen una volatilidad considerablemente mayor para horizontes más largos. El mercado no está diciendo que el riesgo haya desaparecido. Está diciendo que no espera que se materialice de forma intensa en las próximas semanas.

Esta diferencia cobra importancia porque todavía existen catalizadores capaces de cambiar rápidamente las expectativas. Las tasas de interés continúan siendo una fuente de incertidumbre, mientras el escenario geopolítico en Oriente Medio sigue abierto.

Wall Street está cerca de máximos mientras disminuye el temor inmediato

Después del desapalancamiento observado durante julio, las posiciones brutas y netas se han normalizado y existe menos apalancamiento en el sistema. Al mismo tiempo, el impulso relacionado con la inteligencia artificial continúa apoyando a las acciones y las condiciones financieras permanecen relativamente relajadas.

Los últimos datos económicos más moderados también han reducido la urgencia de una nueva subida de tasas de la Reserva Federal en septiembre. Esto ha favorecido a las acciones, aunque la parte larga de la curva de rendimientos continúa reflejando presión.

El riesgo es que una menor volatilidad provoque una sensación excesiva de seguridad. Las tensiones geopolíticas no han desaparecido y el comportamiento reciente del petróleo muestra que el mercado sigue expuesto a nuevos episodios de incertidumbre.

El gráfico histórico del VIX muestra que el periodo comprendido entre finales de julio y octubre puede presentar una recuperación de la volatilidad frente a los niveles habituales del verano.

Fuente: Nomura, Zerohedge.

Esta observación no implica que 2026 tenga que repetir el comportamiento medio de otros años. Sirve únicamente para mostrar que un nivel bajo en agosto no garantiza que la volatilidad permanezca deprimida durante el resto del trimestre.

Análisis técnico del VIX

Fuente: xStation5.

En el gráfico de cuatro horas, el VIX viene de marcar mínimos alrededor de la zona de 15-16 puntos antes de desarrollar un rebote. La cotización se sitúa cerca de 17,93, alrededor de la media móvil de 200 periodos, ubicada aproximadamente en 17,90, mientras la media de 50 periodos permanece cerca de 17,03.

El RSI se encuentra alrededor de 66 puntos, reflejando la recuperación desde los mínimos recientes. La zona próxima a 18 aparece como una primera referencia después del rebote, mientras niveles alrededor de 15-16 siguen representando el área desde la que se produjo la última reacción.

¿Qué puede esperar el mercado con un VIX tan bajo?

Los datos históricos muestran que un VIX por debajo de 15 no ha sido, por sí solo, una señal de que el mercado esté cerca de caer. En los 49 episodios analizados, los retornos medianos posteriores fueron positivos en todos los horizontes estudiados, y el porcentaje de observaciones positivas aumentó hasta casi 96% a doce meses.

Al mismo tiempo, la diferencia entre el VIX actual y la volatilidad realizada es de apenas 0,92 puntos porcentuales. Esto indica que la baja volatilidad implícita no está completamente desconectada de lo que realmente ha ocurrido en el mercado.

Mientras el corto plazo refleja una tranquilidad extrema, el VIX a un año permanece en 22,75, muy por encima del índice a 30 días. Los inversores están pagando significativamente más por protección a medida que aumenta el horizonte. El resultado es un mercado donde la calma de corto plazo puede coexistir con riesgos todavía importantes. La historia no muestra que un VIX bajo obligue a abandonar las acciones, pero tampoco permite concluir que la volatilidad haya desaparecido.

El punto más importante es distinguir entre volatilidad baja y ausencia de riesgo. El S&P 500 puede continuar avanzando mientras el VIX permanece deprimido, como ocurrió en numerosos episodios anteriores. Pero una combinación de valoraciones elevadas, riesgos geopolíticos, incertidumbre sobre las tasas y una curva de volatilidad que aumenta con el horizonte mantiene abierta la posibilidad de movimientos más amplios cuando aparezca un catalizador.

Por ahora, el VIX refleja una calma coherente con la volatilidad realizada reciente. La historia favorece a las acciones después de episodios comparables, aunque el propio mercado de opciones está dejando una advertencia: la tranquilidad que existe hoy no se está proyectando con la misma intensidad hacia los próximos meses.