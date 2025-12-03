Inditex sube un 9% con resultados récord

La demanda se mantiene robusta tanto en tienda como online , con un crecimiento del 8,4% a tipos constantes en el trimestre y un inicio muy fuerte del 4T (+10,6%), consolidando a Inditex como el líder global del sector.

Los márgenes se fortalecen gracias al mix de producto, la eficiencia operativa y la tecnología en tienda y logística , mientras que la caja neta asciende a 11.268 millones, reforzando la posición financiera del grupo.

El 3T2025 confirma un fuerte impulso del negocio , con ventas creciendo un 4,9%, EBIT un 11,2% y beneficio neto un 9%, impulsado por una mayor venta a precio completo y un sólido comportamiento de Zara.

Las acciones de Inditex se han disparado un 9% esta mañana al presentar sus resultados trimestrales. La compañía sigue combinando expansión, innovación y disciplina financiera, consolidándose como la mejor empresa del sector a nivel mundial.

Cifras clave de los resultados de Inditex en el 3T2025:

Ingresos: 9.814 millones de euros, +4,9% interanual

9.814 millones de euros, +4,9% interanual EBIT: 2.372 millones de euros, +11,2% interanual

2.372 millones de euros, +11,2% interanual Beneficio neto: 1.831 millones de euros, +9% interanual

Opinión del Departamento de Análisis de XTB España sobre los resultados de Inditex

Los resultados de Inditex en los nueve primeros meses de 2025, y especialmente en el último trimestre muestran un crecimiento sólido y consistente, especialmente si se consideran los desafíos del entorno macroeconómico y el impacto negativo de las divisas. La compañía ha vuelto a demostrar la fortaleza estructural de su modelo integrado de negocio, combinando moda, logística y un ecosistema omnicanal muy eficiente, lo que le permite mantener un crecimiento estable y elevados márgenes incluso en contextos volátiles.

Las ventas en los nueve primeros meses del año crecen un 2,7% hasta los 28.171 millones de euros, aunque el dato verdaderamente importante es el crecimiento a tipo de cambio constante, que alcanzó el 6,2%. Esto refleja que la demanda sigue siendo fuerte tanto en tienda física como en online, y que el impacto divisa está ocultando un ritmo de avance más dinámico. La tendencia en el tercer trimestre es incluso mejor: un 8,4% a tipos constantes, lo que demuestra un impulso creciente de la actividad en los últimos meses. Además, el inicio de la campaña de otoño/invierno confirmó este buen comportamiento, con un aumento del 10,6% entre el 1 de noviembre y el 1 de diciembre, nuevamente a tipo de cambio constante. Parece que la tendencia que hemos visto en otras compañías del sector se mantiene, y que las medidas de estímulo por parte de gobiernos y bancos centrales y una mayor seguridad sobre la situación actual una vez que ya han pasado los acuerdos comerciales han mejorado la confianza de los clientes.

Sólida ejecución operativa, mejora de márgenes y fortaleza financiera

En términos operativos, la compañía vuelve a mostrar una disciplina muy notable en el control de costes. Los gastos operativos crecieron un 2,4% en los nueve primeros meses y un 3% en las últimas cifras, por debajo del crecimiento de las ventas, lo que permitió expandir los márgenes y mejorar la rentabilidad del grupo.

Esta contención del gasto, sumada al incremento del margen bruto, se tradujo en un crecimiento del EBITDA del 4,2% y del EBIT del 4,8%, reforzando la tendencia de mayor eficiencia operativa. El beneficio neto aumentó un 3,9%, hasta los 4.622 millones de euros, manteniendo un margen neto del 16,4%, un nivel excepcional en el sector de la moda.

Este crecimiento en márgenes lo podemos justificar por una mayor dependencia de Zara que representa más del 70% de las ventas del grupo y que tiene una mayor rotación, mayor margen y vende colecciones más caras, menores costes debido a la tecnología integrada de alambrado, que reduce robos, y centros logísticos automatizados que mejoran las pérdidas, y los tiempos. Las caídas en el coste de las materias primas como el algodón o el petróleo también ha sido un factor a tener en cuenta.

Otro elemento relevante es la posición financiera de la compañía, que continúa siendo extraordinariamente sólida. La caja neta asciende a 11.268 millones de euros, lo que proporciona a Inditex una gran capacidad para financiar su expansión, invertir en logística, reforzar la transformación digital y sostener su reparto de dividendos, que no descartamos que aumente en los próximos meses, todo ello sin recurrir a endeudamiento.

El inventario, por su parte, aumentó un 4,9%, en línea con la evolución del negocio, y se considera de alta calidad, lo que significa que no hay acumulación de stock viejo ni riesgo de exceso. La subida coincide con el lanzamiento de campañas otoño/invierno y el crecimiento de ventas, por lo que creemos que es coherente con una mayor actividad y no refleja debilidad de la demanda, sino preparación para un último trimestre fuerte, gracias al Black Friday y Navidad.

Inditex continúa ejecutando su estrategia de crecimiento a largo plazo, con aperturas en 39 mercados, reformas en tiendas emblemáticas y un ambicioso plan inversor focalizado especialmente en logística y tecnología. Las mejoras introducidas en los sistemas de alarmado, la apertura del nuevo edificio de Zara en Arteixo o el avance de su programa de inversión logística extraordinaria —900 millones de euros tanto en 2024 como en 2025— demuestran que la compañía está reforzando las capacidades que sustentan su modelo y que le permitirán seguir capturando oportunidades en un sector global altamente fragmentado

En conjunto, los resultados de Inditex en los 9M 2025 confirman la robustez de su modelo y la eficacia de su ejecución, gracias a la buena recepción de las colecciones y en un mayor control del gasto. Aunque el crecimiento reportado pueda parecer moderado, los datos ajustados por divisa y los márgenes muestran un negocio altamente rentable, bien gestionado y con un potencial de crecimiento significativo. La compañía sigue combinando expansión, innovación y disciplina financiera, consolidándose como la mejor empresa del sector a nivel mundial.

Apertura en EEUU

Inditex dará un paso clave en su expansión en Estados Unidos con la apertura en 2026 de las dos primeras tiendas físicas de Bershka en Miami, tras el éxito de la marca en el canal online. El movimiento refuerza la estrategia del grupo de ganar presencia en su segundo mayor mercado en términos de ventas, donde aún mantiene una cuota relativamente baja. Con Bershka, Inditex busca conectar con un público más joven y complementar el crecimiento de Zara, que sigue siendo el motor principal de sus ingresos globales.

El año pasado, Inditex abrió una tienda para Massimo Dutti, su marca más exclusiva, en el Aventura Mall de Miami, mientras que Zara Home sigue disponible para los compradores estadounidenses en línea. La expansión del grupo en EE. UU. se ha centrado hasta ahora principalmente en su marca Zara, con nuevas tiendas y tiendas insignia renovadas en lugares como Dallas, Los Ángeles y Las Vegas. La marca abrirá esta semana una nueva tienda en Charlotte, Carolina del Norte, y una tienda renovada en Boston.