Inflación de diciembre en México sorprende y cae a mínimo de 5 años

La inflación de diciembre en México sorprendió claramente a la baja, con 0,28% mensual , el registro más bajo para este mes desde 2020 .

La inflación de diciembre en México sorprendió claramente a la baja y le cambió el tono al cierre de año para el mercado. El IPC subió 0,28% mensual, muy por debajo del 0,40% esperado y bastante menos que el 0,66% de noviembre, una desaceleración fuerte que deja la sensación de que el impulso inflacionario perdió tracción más rápido de lo anticipado.

Más aún, este registro se ubica como el diciembre más bajo desde 2020, es decir, el dato mensual más débil en cinco años para este mes, algo particularmente relevante considerando que diciembre suele venir cargado por estacionalidad y ajustes de precios.

Inflación anual en 3,69%

En términos anuales, la inflación general bajó a 3,69% desde 3,80% y también quedó por debajo del consenso, reforzando la lectura de convergencia hacia la meta, aunque todavía incompleta.

El punto fino es que el alivio no se distribuye de forma perfectamente uniforme, y eso es lo que Banxico suele mirar con lupa. El dato mensual fue ayudado por descensos en alimentos y bebidas no alcohólicas de -0,08% y en información y comunicaciones de -0,05%, componentes con impacto directo sobre la percepción del costo de vida, que en esta ocasión amortiguaron parte de los aumentos de fin de año.

En contraste, se observaron alzas concentradas en rubros más sensibles a demanda y servicios, como bebidas alcohólicas y tabaco con 1,77%, recreación, deporte y cultura con 0,85%, y transporte con 0,67%. Esto confirma que la moderación existe, pero no es homogénea, y que ciertos segmentos siguen trasladando presiones de costos y demanda.

Inflación subyacente

Ahí aparece el matiz más importante: la inflación subyacente. Esta subió 0,41% mensual, su mayor avance en varios meses, y aun así bajó en términos anuales a 4,33% desde 4,43%, prácticamente en línea con lo previsto.

En otras palabras, el mercado recibe una señal positiva por el lado de la inflación total, pero Banxico sigue teniendo argumentos para avanzar con cautela, porque la inercia inflacionaria en servicios no se ha roto del todo. Las presiones anuales más elevadas siguen ancladas en restaurantes y alojamiento (7,35%), educación (5,81%) y salud (5,02%), rubros que ajustan lento y no responden rápidamente a caídas de commodities o a mejoras puntuales en bienes.

Implicancias de política monetaria

Con este cuadro, el dato de diciembre no obliga a Banxico a girar de inmediato, pero sí cambia el balance de riesgos en el margen. Una sorpresa bajista en la inflación general reduce la urgencia de mantener una postura excesivamente restrictiva por más tiempo, sobre todo si enero y febrero confirman continuidad en la moderación.

El mercado tenderá a traducir esto en mayor confianza en recortes graduales más adelante, aunque el ritmo dependerá de si la subyacente logra seguir bajando sin rebrotes en servicios. En el tipo de cambio, el peso reacciona menos a la inflación como cifra aislada y más a lo que implica para el diferencial de tasas esperado, que es el canal directo hacia flujos y carry.

Contexto externo

En el frente externo, el dólar se mueve con un telón de fondo mixto en Estados Unidos, lo que ayuda a explicar por qué el mercado no se va a extremos pese a la sorpresa local. Las solicitudes iniciales de desempleo subieron a 208.000, los recortes de empleo cayeron a 35.553 (mínimo desde julio de 2024) y el déficit comercial se estrechó a 29.400 millones de dólares, el menor desde 2009, con importaciones en mínimo de 21 meses y exportaciones en récord.

Con ese combo, el mensaje para tasas es doble: la economía no se desploma, pero sí muestra enfriamiento suficiente para sostener la expectativa de recortes más adelante. Por eso, el mercado hoy ve un tramo corto con Fed estable, y un tramo posterior donde vuelve a ganar peso la idea de relajación monetaria, manteniendo al USDMXN balanceado entre el soporte del carry y la sensibilidad a episodios de dólar global fuerte.

Análisis técnico del dólar en México (M30)

En lo técnico, el USDMXN mantiene una estructura de rango con sesgo táctico definido por niveles. La zona de soporte clave sigue en 17,88–17,90, área defendida de forma reiterada y cuya pérdida clara abriría espacio para una extensión hacia 17,76–17,78.

Por arriba, la primera resistencia aparece en 17,99–18,02, y un quiebre sostenido sobre 18,05 mejoraría el cuadro para buscar 18,20, especialmente si el dólar global retoma tracción. Mientras el precio siga oscilando entre 17,88 y 18,02, el escenario base es de consolidación, con el mercado esperando confirmación, ya sea por la lectura de tasas implícitas tras el dato de inflación o por el próximo impulso desde Estados Unidos.

