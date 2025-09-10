Inflación del productor estadounidense e informe de la EIA

El miércoles, la confianza en Europa se vio afectada por la violación del espacio aéreo polaco por drones rusos y la creciente agitación política en Francia tras el nombramiento de Emmanuel Macron como nuevo primer ministro. Sin embargo, para los mercados, las cuestiones geopolíticas actualmente tienen una relevancia limitada, y la atención se centra cada vez más en la política monetaria estadounidense.

El calendario de publicaciones macroeconómicas estará dominado principalmente por los datos de Estados Unidos, mientras que la ausencia de publicaciones importantes en Europa debería poner de relieve la presión y la tensión previas a los datos de inflación de precios al productor (IPP) en Estados Unidos. El anterior IPP superó con creces las expectativas, poniendo fin a una racha de datos débiles y a la complacencia con respecto al impacto de los aranceles de Donald Trump en la inflación. También conoceremos el informe de la EIA sobre las materias primas energéticas.

Calendario económico de hoy:

13:00 Alemania – Discurso de Buch, vicepresidente del Bundesbank alemán

14:30, Estados Unidos – Datos de inflación al productor de agosto:

Índice IPP: pronóstico del 3,3 % interanual; Previo: 3,3 % interanual

Índice IPP: pronóstico: 0,3 % intermensual; previo: 0,9 % intermensual

IPP sin alimentos, energía ni transporte: previo: 2,8 % interanual

IPP sin alimentos, energía ni transporte: previo: 0,6 % intermensual

IPP subyacente: pronóstico: 0,3 % intermensual; previo: 0,9 % intermensual

IPP subyacente: pronóstico: 3,5 % intermensual; previo: 3,7 % interanual

16:30, Estados Unidos – Informe de la EIA:

Inventarios de petróleo crudo: pronóstico: -1,900 millones; 2,415 millones anteriores

Inventarios de gasolina: -3,795 millones anteriores

Tasas semanales de utilización de refinerías – EIA (s/s): -0,3 % anterior

Inventarios de gasóleo para calefacción: 0,557 millones anteriores

Producción de gasolina: -0,109 millones anteriores

Existencias de fueloil destilado – EIA: 1,681 millones anteriores

Producción de fueloil destilado: 0,036 millones anteriores

Inventarios de crudo de Cushing: 1,590 millones anteriores

Importaciones de crudo: 0,434 millones anteriores

Rendimiento de crudo de refinería – EIA (s/s): -0,011 millones anteriores

18:00, Estados Unidos – Subasta de bonos del Tesoro a 10 años: 4,255 % anterior

18:00, Estados Unidos – Datos del PIB: