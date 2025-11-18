Datos macro de EE. UU. más débiles de lo esperado 📌Ordenes revisadas ligeramente a la baja

Conclusiones clave El índice del dólar estadounidense registra una ligera caída tras unos datos macro de EE. UU.

Pedidos de Bienes Duraderos (Core) – Revisión mensual (MoM):

0.3% vs 0.4% esperado y 0.4% previo. Bienes Duraderos – Revisión anual (YoY):

2.9% (Previsión 2.9%, Anterior 2.9%). Pedidos de Fábrica (Factory Orders) MoM:

Actual 1.4% (Previsión 1.4%, Anterior -1.3%). El Índice del Mercado de la Vivienda NAHB se ubicó en 38, por encima del 37 esperado y del 37 previo. El índice del dólar estadounidense registra una ligera caída tras unos datos macro de EE. UU. algo más débiles de lo previsto, que apuntan a un incremento mensual menor al esperado en los pedidos de bienes duraderos. Fuente: xStation5 ¿Quieres operar datos macro en tiempo real con herramientas profesionales? Abre tu cuenta real con XTB y aprovecha análisis avanzados y ejecución rápida en los principales mercados:

Este material ha sido elaborado por XTB. Su contenido tiene fines exclusivamente informativos y no constituye, en ningún caso, una asesoría personalizada ni una recomendación de inversión sobre instrumentos, mercados o estrategias específicas. La información aquí contenida no considera los objetivos, la situación financiera ni el perfil de riesgo de ningún inversionista en particular. Antes de invertir en cualquier instrumento financiero, le recomendamos informarse sobre los riesgos involucrados y verificar si el producto es adecuado para su perfil. El desempeño pasado no garantiza resultados futuros. Toda decisión de inversión basada en este material será responsabilidad exclusiva del inversionista. XTB Agente de Valores SpA no se hace responsable por pérdidas directas o indirectas, incluidos daños patrimoniales o pérdida de beneficios, derivados del uso o confianza depositada en esta información.