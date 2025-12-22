Informe de la inflación al productor en Italia

Conclusiones clave Dentro de 15 minutos conoceremos la publicación de la inflación al productor en Italia

El Banco Popular de China mantiene sin cambios los tipos de interés

Aumenta el bloqueo al petróleo venezolano

En lo que va de mañana los mercados se centran en la decisión del Banco Popular de China de mantener sin cambios los tipos de interés. Además, el bloqueo de los petroleros venezolanos va en aumento, y es por lo que vemos un incremento en los precios del petróleo. Calendario económico del día El calendario para la sesión de hoy es muy ligero, con la publicación destacada del mercado italiano, en la que conoceremos las cifras de inflación del IPP de noviembre. 10:00 - Polonia - Datos de ventas minoristas de noviembre. Expectativas: 3,8% interanual. Anterior: 5,5%.

10:00 - Italia - Inflación al productor de noviembre. Anterior: 0,1% interanual.



Este material ha sido elaborado por XTB. Su contenido tiene fines exclusivamente informativos y no constituye, en ningún caso, una asesoría personalizada ni una recomendación de inversión sobre instrumentos, mercados o estrategias específicas. La información aquí contenida no considera los objetivos, la situación financiera ni el perfil de riesgo de ningún inversionista en particular. Antes de invertir en cualquier instrumento financiero, le recomendamos informarse sobre los riesgos involucrados y verificar si el producto es adecuado para su perfil. El desempeño pasado no garantiza resultados futuros. Toda decisión de inversión basada en este material será responsabilidad exclusiva del inversionista. XTB Agente de Valores SpA no se hace responsable por pérdidas directas o indirectas, incluidos daños patrimoniales o pérdida de beneficios, derivados del uso o confianza depositada en esta información.