Informe de los PMIs en Europa

- El PMI manufacturero de la Zona Euro permanece estable en los 50 puntos
- El PMI manufacturero de la Zona Euro permanece estable en los 50 puntos
Los informes europeos de PMIs sirven para medir la salud económica del sector manufacturero y de servicios, anticipando tendencias de crecimiento o contracción en la economía. Estos informes, conocidos como Purchasing Managers' Index (PMI), se elaboran a partir de encuestas mensuales a directores de compras de empresas clave
¿Qué mide un PMI?
Actividad económica: Evalúa variables como producción, nuevos pedidos, empleo, tiempos de entrega y niveles de inventario.
Sentimiento empresarial: Refleja la confianza de las empresas en el entorno económico.
PMI > 50: Expansión del sector.
PMI < 50: Contracción del sector.
PMI = 50: Estancamiento.
¿Por qué los PMIs son importantes?
Es un indicador adelantado que se publica antes que otros datos oficiales, como el PIB, permitiendo anticipar cambios económicos. Además, los PMIs impactan en decisiones de inversión, cotización de divisas y políticas monetarias. En paralelo, comparar PMIs entre las potencias del "Viejo Continente" permite ver qué economías europeas están más dinámicas o rezagadas.
Lecturas de los PMIs en Europa
PMI manufacturero en España: real 52,1. Previsión 51,8. Anterior 51,5.
PMI manufacturero en Italia en octubre: real 49,9. Previsión 49,3. Anterior 49,0.
PMI manufacturero de Francia en octubre: real 48,8. Previsión 48,3. Anterior 48,3.
PMI manufacturero de Alemania en octubre: real 49,6. Previsión 49,6. Anterior 49,6.
PMI manufacturero de la Zona Euro en octubre: real 50,0. Previsión 50,0. Anterior 50,0.
IPP de la Eurozona en línea con lo esperado
PMIs de servicios mejor de lo esperado en Europa
La producción industrial de Francia supera las expectativas
Hoy se publica el informe de empleo privado ADP en EE. UU.
Este material ha sido elaborado por XTB. Su contenido tiene fines exclusivamente informativos y no constituye, en ningún caso, una asesoría personalizada ni una recomendación de inversión sobre instrumentos, mercados o estrategias específicas. La información aquí contenida no considera los objetivos, la situación financiera ni el perfil de riesgo de ningún inversionista en particular. Antes de invertir en cualquier instrumento financiero, le recomendamos informarse sobre los riesgos involucrados y verificar si el producto es adecuado para su perfil. El desempeño pasado no garantiza resultados futuros. Toda decisión de inversión basada en este material será responsabilidad exclusiva del inversionista. XTB Agente de Valores SpA no se hace responsable por pérdidas directas o indirectas, incluidos daños patrimoniales o pérdida de beneficios, derivados del uso o confianza depositada en esta información.