Análisis técnico del SPA35 (03.11.2025)

¿Cuál es la situación técnica del IBEX 35?
¿Cuáles son los niveles clave de soporte y resistencia?
Al observar el gráfico del IBEX 35 en un intervalo de cuatro horas desde una perspectiva técnica, se aprecia una clara tendencia alcista sostenida durante un tiempo. El precio ha corregido dos veces en 700 puntos, marcadas en el gráfico con un rectángulo rojo, tras lo cual se establecieron nuevos máximos locales. Actualmente, el precio se encuentra en una zona de máximos locales, lo que sugiere que la tendencia alcista podría continuar.
No obstante, en caso de una corrección, el primer nivel a observar es el soporte en los 15.780 puntos, donde se encuentran antiguos picos locales, así como el límite inferior de la geometría local 1:1 (marcada con un rectángulo azul en el gráfico). En el pasado, ya se han producido dos correcciones de esta misma magnitud.
Si la corrección fuera más profunda, los siguientes niveles de soporte clave estarían en 15.623 y 15.420 puntos, niveles que coinciden con la media móvil de 100 periodos (marcada en rojo) y con la geometría 1:1 de mayor escala mencionada anteriormente.
Por otro lado, si la tendencia alcista continúa y los máximos recientes en los 16.150 puntos son superados, entonces las geometrías señaladas deberían ajustarse al nuevo movimiento del precio. En caso de corrección posterior, sus límites inferiores actuarían como niveles de soporte clave.
IPP de la Eurozona en línea con lo esperado
PMIs de servicios mejor de lo esperado en Europa
La producción industrial de Francia supera las expectativas
Hoy se publica el informe de empleo privado ADP en EE. UU.
Este material ha sido elaborado por XTB. Su contenido tiene fines exclusivamente informativos y no constituye, en ningún caso, una asesoría personalizada ni una recomendación de inversión sobre instrumentos, mercados o estrategias específicas. La información aquí contenida no considera los objetivos, la situación financiera ni el perfil de riesgo de ningún inversionista en particular. Antes de invertir en cualquier instrumento financiero, le recomendamos informarse sobre los riesgos involucrados y verificar si el producto es adecuado para su perfil. El desempeño pasado no garantiza resultados futuros. Toda decisión de inversión basada en este material será responsabilidad exclusiva del inversionista. XTB Agente de Valores SpA no se hace responsable por pérdidas directas o indirectas, incluidos daños patrimoniales o pérdida de beneficios, derivados del uso o confianza depositada en esta información.