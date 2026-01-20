Informe de materias primas : Nuevo máximo en el precio de la plata

La atención actual de Donald Trump se ha centrado principalmente en Groenlandia, lo que ha provocado que los precios del crudo cedieran parte de sus recientes ganancias. El crudo WTI cotiza actualmente cerca del soporte, en 59 dólares por barril, por debajo de los máximos de 62 dólares alcanzados a mediados de enero.

Estados Unidos está reforzando simultáneamente su presencia militar en Oriente Medio, lo que indica una mayor probabilidad de intervención si las protestas iraníes se intensifican o si Teherán lanza nuevas amenazas. Los precios también han encontrado apoyo en las últimas semanas gracias a los persistentes ataques con drones ucranianos contra la infraestructura petrolera rusa y a las sólidas compras de crudo chino. Mientras tanto, la OPEP+ mantiene su política de statu quo, manteniendo sin cambios los objetivos de producción para el primer trimestre de 2026.

El barril de West Texas retrocedió significativamente la semana pasada debido a la moderación de la prima de riesgo percibida asociada a Irán. Sin embargo, los riesgos geopolíticos siguen siendo elevados dada la volatilidad en Venezuela, Irán y Rusia, agravada ahora por la disputa con Groenlandia. Los precios están rebotando desde el soporte cercano al nivel de retroceso de 50.0.

Oro

El oro ha alcanzado nuevos máximos históricos por encima de los 4.700 dólares por onza, a medida que los mercados incorporan en sus precios el aumento de los riesgos en torno a la última ofensiva arancelaria de Donald Trump. El presidente pretende imponer un impuesto del 10% a los países que han desplegado tropas recientemente en Groenlandia, y las medidas entrarán en vigor el 1 de febrero.

Si bien las órdenes ejecutivas formales aún no se han materializado más allá de las publicaciones en Truth Social, el mercado las considera aranceles acumulativos adicionales. Las tasas actuales negociadas por la Comisión Europea —excluyendo el sector automotriz y otros sectores sensibles— promedian el 15%. Con la escalada propuesta, los aranceles relacionados con Groenlandia subirían al 25% para junio, y se mantendrían vigentes hasta que se alcance un acuerdo para la compra de la isla.

Esta fricción crea un tenso contexto para el Foro Económico Mundial en Davos. Si bien Donald Trump ha confirmado su asistencia, Dinamarca se ha retirado notablemente del evento. Se espera que el discurso inaugural de Trump, programado para el miércoles, aborde no solo el impasse en Groenlandia, sino también los posibles cambios en la política hacia Ucrania. Las dificultades internas en EE. UU. están avivando aún más la ansiedad del mercado. Los inversores se muestran cautelosos ante los supuestos ataques a la independencia de la Reserva Federal y el confuso proceso de sucesión del próximo presidente de la Fed, agravado por las recientes medidas del Departamento de Justicia. Si bien los precedentes históricos de los últimos 50 años sugieren que un presidente saliente renuncia a su puesto en la Junta de Gobernadores, la retórica reciente de Jerome Powell sugiere que podría tener la intención de completar su mandato para garantizar que la política basada en datos permanezca aislada de la presión política.

Además, la validez legal de los nuevos aranceles sigue siendo una incógnita, ya que la Corte Suprema aún no se ha pronunciado. Un mandato teórico para reembolsar los aranceles previamente recaudados podría desatar el caos fiscal, ya que esos ingresos ya se han absorbido en el gasto federal. En consecuencia, una serie de datos resilientes y la incertidumbre relacionada con la Fed han llevado a los mercados a posponer las expectativas del primer recorte de tipos de interés de junio a julio.

El oro goza de una creciente preferencia entre los asignadores institucionales. Tras la decisión de Citi de incluir el oro en su cartera modelo en 2025, Morgan Stanley ha sugerido abandonar el modelo tradicional 60:40 y reducir a la mitad la exposición a bonos en favor de una asignación del 20% en oro. Goldman Sachs mantiene un objetivo de 4.900 dólares por onza para finales de 2026.

El oro ha superado el límite superior de su principal canal ascendente, lo que sugiere una posible aceleración de la tendencia. El metal se encuentra ahora a un 5% del nivel psicológico de los 5.000 $.

Plata

La plata recibió un reconocimiento en 2025 cuando el Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS) la designó oficialmente como mineral crítico. Sigue siendo un elemento clave para las aplicaciones industriales modernas, como la energía solar fotovoltaica (FV), los vehículos eléctricos y los centros de datos impulsados ​​por inteligencia artificial. Si bien la tasa de crecimiento de la demanda relacionada con la energía fotovoltaica podría desacelerarse en 2026, se proyecta que registre modestas ganancias interanuales.

La especulación sobre una restricción de la oferta física continúa aumentando. Si bien las entregas físicas han aumentado, la mayor parte de las existencias de plata permanecen en los almacenes de las bolsas (principalmente COMEX), con movimientos impulsados ​​en gran medida por la renovación de contratos y el reequilibrio de los índices de materias primas. Sin embargo, están surgiendo graves problemas de disponibilidad en Londres y, sobre todo, en Shanghái.

La Bolsa de Oro de Shanghái presenta actualmente un retroceso (backwardation), donde los precios al contado tienen una prima sobre los futuros, lo que confirma un verdadero déficit físico. Los precios en China ya han superado los 100 dólares por onza, lo que representa una prima de entre 10 y 12 dólares sobre COMEX.

A medida que la plata sigue subiendo, los precios del COMEX se acercan al nivel de los 100$, requiriendo menos de un 5% para alcanzar el hito. El soporte a corto plazo se establece cerca de los 87$.

Cacao

Los informes de África Occidental apuntan a una temporada de cosecha resiliente. Las llegadas del 1 de octubre al 11 de enero totalizaron 1,13 millones de toneladas, en comparación con los 1,16 millones de toneladas del año anterior. Las expectativas también aumentan para Ecuador, donde la producción podría ascender a 570.000-600.000 toneladas, lo que podría posicionar al país como el segundo mayor productor mundial.

Los datos de molienda, un indicador de la demanda, presentan un panorama mixto: Asia: Cayó un 4,8 % interanual (superando la previsión de -12 %). EE. UU.: Aumentó un 0,3 % interanual (aunque los datos podrían estar sesgados por la inclusión de dos procesadores adicionales). Europa: Cayó un 8,3 % interanual, hasta las 304.500 toneladas, significativamente peor que la estimación de -3 % y marcando el cuarto trimestre más débil en al menos 12 años.



Los precios abrieron por debajo de los 5.000$ tras el festivo de ayer en EE. UU. Los desalentadores datos de la demanda europea probablemente desencadenaron la toma de beneficios en las posiciones cortas. El posicionamiento neto ha retrocedido a sus niveles más bajos desde 2022. Si bien esto podría servir como una señal contraria, una recuperación sostenida probablemente requeriría nuevas evidencias de restricciones de la oferta.