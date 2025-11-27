Informe de sentimiento económico en la Eurozona

Oferta monetaria M3 (interanual) de octubre: 2,8% (Previsión: 2,8%. Anterior: 2,8%).
Sentimiento económico del mes de noviembre en la Eurozona
- Índice de sentimiento empresarial: real: -0,66 (previsión: -0,47 -revisado).
- Índice de sentimiento económico: real: 97 (previsión: 96,9; anterior: 96,8).
- Índice de sentimiento del consumidor: real: -14,2 (previsión: -14; anterior: -14,2).
- Índice de sentimiento del productor: real: -9,3 (previsión: -8; anterior: -8,2).
- Índice de sentimiento del sector servicios: real: 5,7 (previsión: 4,4; anterior: 4).
El yen japonés reacciona a la posible subida de tipos en diciembre
Caídas en los mercados : El Ethereum se hunde un 7%
China sacude el mercado global: el nuevo futuro de platino impulsa precios y dispara a las mineras
Tres mercados a seguir la próxima semana (28.11.2025)
Este material ha sido elaborado por XTB. Su contenido tiene fines exclusivamente informativos y no constituye, en ningún caso, una asesoría personalizada ni una recomendación de inversión sobre instrumentos, mercados o estrategias específicas. La información aquí contenida no considera los objetivos, la situación financiera ni el perfil de riesgo de ningún inversionista en particular. Antes de invertir en cualquier instrumento financiero, le recomendamos informarse sobre los riesgos involucrados y verificar si el producto es adecuado para su perfil. El desempeño pasado no garantiza resultados futuros. Toda decisión de inversión basada en este material será responsabilidad exclusiva del inversionista. XTB Agente de Valores SpA no se hace responsable por pérdidas directas o indirectas, incluidos daños patrimoniales o pérdida de beneficios, derivados del uso o confianza depositada en esta información.