Intel necesita 15.000 millones de dólares para una ambiciosa expansión

15.000 millones de dólares. Esa es la cantidad que Intel planea captar mediante una nueva emisión de acciones. Para cualquier empresa, sería una cifra enorme, y en el caso de Intel es difícil pasarla por alto. Una emisión de tal magnitud implica una dilución para los accionistas existentes y podría ejercer presión sobre el precio de la acción. Sin embargo, eso no significa automáticamente que la empresa tenga un problema de financiación. La cuestión clave es por qué Intel necesita tanto capital y para qué tiene previsto utilizarlo.

Intel se encuentra en una situación en la que la magnitud de las inversiones que tiene previstas supera su capacidad para financiarlas únicamente mediante los flujos de caja actuales. Eso no necesariamente es un indicio de debilidad. Simplemente puede ser el precio que debe pagar por intentar recuperar su posición tecnológica y manufacturera en un momento en el que la demanda de semiconductores, especialmente los vinculados a la inteligencia artificial y los centros de datos, está creciendo rápidamente.

La empresa no está utilizando este capital para financiar un programa ordinario de modernización de fábricas. Intel quiere ampliar su propia capacidad de fabricación, invertir en nuevas tecnologías y hacer crecer su negocio de fabricación para terceros (foundry).

Y aquí es donde surge la pregunta más importante para los inversores. No se trata simplemente de cuánto está gastando Intel, sino, sobre todo, de qué obtendrá a cambio de esos miles de millones. Los 15.000 millones de dólares captados en el mercado representan una cantidad enorme, pero, dada la magnitud de las inversiones actuales de Intel, no deberían considerarse necesariamente como un capital necesario para sobrevivir. Es capital necesario para ejecutar una ambiciosa estrategia de crecimiento.

Eso, por supuesto, no significa que no haya riesgos. Los accionistas están pagando por esta expansión mediante la dilución de sus participaciones, mientras que Intel asume el riesgo de que sus enormes inversiones no se traduzcan en una mayor rentabilidad con la suficiente rapidez. En la fabricación de semiconductores, construir fábricas no es suficiente. Intel también debe aumentar la producción, alcanzar unos niveles de rendimiento adecuados, atraer clientes y generar márgenes que ofrezcan un retorno atractivo sobre el capital invertido.

Intel forma parte, por tanto, de una tendencia más amplia en toda la industria de los semiconductores. SK Hynix está invirtiendo decenas de miles de millones de dólares para aumentar su producción de memoria, Intel está invirtiendo en sus propias capacidades de fabricación y en su negocio de fabricación para terceros (foundry), y toda la industria se está preparando para un crecimiento continuado de la demanda impulsado por la infraestructura de inteligencia artificial. La revolución de la IA está generando una demanda enorme, pero también requiere inversiones enormes. Uno de los mayores retos a los que se enfrentan cada vez más las empresas de este sector no es encontrar clientes, sino financiar la capacidad de producción necesaria para satisfacer una demanda creciente.

Por ese motivo, la emisión de acciones de Intel puede interpretarse más como una señal de la magnitud de su expansión prevista que como un indicio de dificultades financieras. La presión a corto plazo sobre el precio de la acción es un riesgo real, pero desde una perspectiva a largo plazo, lo que importa mucho más es si Intel puede transformar el capital que capta en nueva capacidad de producción, clientes, mayores ingresos y flujos de caja crecientes.

Intel debe demostrar que puede convertir estos 15.000 millones de dólares en un flujo de caja futuro significativamente mayor. La propia emisión de acciones no crea valor para los accionistas. El valor solo se creará cuando el capital invertido comience a generar una rentabilidad suficientemente elevada.

Construir fábricas de semiconductores es un proceso a largo plazo y requiere un uso extremadamente intensivo de capital. Si la demanda de semiconductores y de infraestructura de inteligencia artificial continúa creciendo, Intel podría encontrarse en una posición muy sólida. Sin embargo, si el ciclo de inversión en IA comienza a ralentizarse, generar una rentabilidad atractiva sobre unas inversiones de capital tan enormes podría resultar mucho más difícil.

En última instancia, la cuestión más importante no es por qué Intel está emitiendo acciones, sino si esos 15.000 millones de dólares permitirán a la compañía construir un negocio que, dentro de varios años, genere unos flujos de caja significativamente mayores que los actuales. Si es así, la dilución de hoy podría resultar ser el precio que Intel tuvo que pagar para recuperar su posición. Si no, la emisión de acciones seguirá siendo, ante todo, una costosa dilución para los accionistas existentes.