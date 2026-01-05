Intervención de EE.UU. en Venezuela impulsa al dólar en Chile

-
La intervención de Estados Unidos en Venezuela impulsa al dólar como activo refugio, elevando la aversión al riesgo y presionando a la baja a las divisas latinoamericanas.
En Chile, se mantiene la estabilidad de los indicadores, mientras el cobre marca nuevos máximos apoyado por una ligera mejora de actividad en China, configurando un escenario aún estable.
Si la incertidumbre geopolítica no se intensifica, el tipo de cambio podría moderarse hacia 905; con mayor volatilidad, se proyecta un rango entre 905 y 912.
El tipo de cambio inicia la sesión al alza, en un contexto en el que la divisa estadounidense se fortalece a nivel global tras las recientes tensiones geopolíticas. La intervención de Estados Unidos en Venezuela ha impulsado al dólar como activo refugio, debilitando a las principales monedas frente a este y aumentando la aversión al riesgo, especialmente en las divisas latinoamericanas, que se han visto depreciadas.
Aversión al riesgo y presión sobre monedas de la región
Este fortalecimiento global del dólar, asociado al frente geopolítico y al episodio en Venezuela, se traduce en un entorno de mayor cautela, donde el billete verde gana tracción frente a otras monedas. En particular, el aumento de la aversión al riesgo ha impactado con mayor fuerza a las divisas de Latinoamérica, que han mostrado depreciación en este contexto.
Estabilidad interna y cobre en máximos mantiene un cuadro aún estable
A nivel interno, se mantiene la estabilidad de los indicadores económicos de Chile, mientras que el cobre marca nuevos máximos apoyado por datos de actividad económica en China que mostraron una ligera mejora, configurando un escenario aún estable.
Escenario para la sesión
De cara a la sesión de hoy, estimamos que, si la incertidumbre geopolítica no se intensifica, el tipo de cambio podría moderarse a la baja hacia la zona de 905 pesos por dólar. No obstante, en un entorno de mayor volatilidad asociado a nuevos eventos o declaraciones en el frente geopolítico, no se descarta una oscilación más amplia dentro de un rango acotado entre 905 y 912 pesos por dólar.
Fuente: xStation5.
______________
Este material ha sido elaborado por XTB. Su contenido tiene fines exclusivamente informativos y no constituye, en ningún caso, una asesoría personalizada ni una recomendación de inversión sobre instrumentos, mercados o estrategias específicas. La información aquí contenida no considera los objetivos, la situación financiera ni el perfil de riesgo de ningún inversionista en particular. Antes de invertir en cualquier instrumento financiero, le recomendamos informarse sobre los riesgos involucrados y verificar si el producto es adecuado para su perfil. El desempeño pasado no garantiza resultados futuros. Toda decisión de inversión basada en este material será responsabilidad exclusiva del inversionista. XTB Agente de Valores SpA no se hace responsable por pérdidas directas o indirectas, incluidos daños patrimoniales o pérdida de beneficios, derivados del uso o confianza depositada en esta información.