IPC en España por encima de lo esperado

- El IPC en España aumenta con respecto al dato previo.
El dato final del IPC en España para el mes de octubre muestra un ligero avance con respecto al dato previo compartido el pasado 15 de octubre. La lectura final muestra cómo la métrica se sitúa no en un 3%, como inicialmente se avanzó, sino en un 3,1%, lo que supone un incremento de una décima con respecto al dato del pasado mes de septiembre. La inflación del país se posiciona en su nivel más alto desde julio de 2024, y encadena dos meses consecutivos de subidas.
IPC de España
- IPC en octubre: 3,1% interanual (Previsión: 2,9% interanual. Anterior: 3,0%).
- IPC subyacente en octubre : 2,5% interanual (Previsión: 2,5% interanual. Anterior: 2,4%).
- Inflación intermensual en octubre: 0,7% (Previsión: 0,5% mensual. Anterior: -0,3%).
La inflación superior a la prevista respalda la decisión que tomará hoy el BCE (mantener los tipos de interés sin cambios). El par euro-dólar continúa su recuperación tras el resultado de las conversaciones entre Trump y Xi, y consolida el rebote tras la fuerte caída de ayer después de la reunión de la Reserva Federal.
Cotización del euro-dólar
Fuente : Plataforma de XTB
