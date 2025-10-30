¡ÚLTIMA HORA: El BCE mantiene las tasas sin cambios! ↔️💶

El BCE ha anunciado que mantendrá sus tipos de interés sin variación, una decisión ampliamente anticipada por el mercado.
Los inversores ahora centran su atención en la rueda de prensa, en busca de señales sobre el rumbo futuro de la política monetaria y posibles ajustes en el tono del banco central.
La reacción de los principales índices europeos y del tipo de cambio EUR/USD ha sido limitada tras el anuncio,
Miembros de la Reserva Federal comentan sobre la economía estadounidense 🗽
Inflación preliminar en la Eurozona en línea con lo esperado
Informe de inflación preliminar en Francia
Nuevos datos de inflación en la Eurozona
Este material ha sido elaborado por XTB. Su contenido tiene fines exclusivamente informativos y no constituye, en ningún caso, una asesoría personalizada ni una recomendación de inversión sobre instrumentos, mercados o estrategias específicas. La información aquí contenida no considera los objetivos, la situación financiera ni el perfil de riesgo de ningún inversionista en particular. Antes de invertir en cualquier instrumento financiero, le recomendamos informarse sobre los riesgos involucrados y verificar si el producto es adecuado para su perfil. El desempeño pasado no garantiza resultados futuros. Toda decisión de inversión basada en este material será responsabilidad exclusiva del inversionista. XTB Agente de Valores SpA no se hace responsable por pérdidas directas o indirectas, incluidos daños patrimoniales o pérdida de beneficios, derivados del uso o confianza depositada en esta información.