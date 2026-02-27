Jane Street: el legendario market maker ante los tribunales

Jane Street es una de las mayores firmas de trading propietario y market making del mundo, especializada en análisis cuantitativo y muy activa en mercados de derivados. La complejidad de sus estrategias, la escala de sus operaciones y su distintiva cultura organizacional la han convertido en una “leyenda” en los mercados financieros. En los últimos días, la firma ha vuelto a captar la atención en relación con serias acusaciones regulatorias y litigios.

En el verano de 2025, el regulador indio SEBI emitió una orden provisional contra entidades afiliadas a Jane Street, lo que en la práctica resultó en restricciones de acceso al mercado local. SEBI alegó un esquema que implicaba la explotación de la microestructura del mercado en días de vencimiento de instrumentos, mediante un flujo agresivo de órdenes en los componentes del índice Bank Nifty y/o contratos de futuros, seguido de toma de beneficios en el mercado de opciones. El regulador citó aproximadamente USD 567 millones como monto de supuestas “ganancias ilícitas” a asegurar. Es importante enfatizar que se trata de una etapa procesal con alegaciones, no de una determinación final y vinculante.

Aún más atención ha generado una demanda presentada en Estados Unidos el 23 de febrero de 2026 por el administrador del proceso de liquidación de Terraform Labs. La demanda plantea acusaciones de uso de información material no pública y front-running relacionado con acciones de liquidez dentro del ecosistema TerraUSD/LUNA en mayo de 2022. La teoría del litigio sostiene que estas acciones aceleraron y profundizaron la crisis que finalmente condujo al colapso del proyecto. Jane Street ha rechazado públicamente las acusaciones, calificándolas de infundadas y oportunistas, y argumenta que las pérdidas de los inversionistas se debieron principalmente a mala conducta y abusos por parte de la administración de Terraform.

El colapso de Terraform es complejo por sí mismo y forma parte del contexto más amplio de la crisis de liquidez y desapalancamiento del mercado cripto en 2022, cuyo capítulo posterior fue el colapso de FTX. La aparición del nombre de Jane Street, junto con el hecho de que partes de la demanda están redactadas, ha alimentado especulaciones en la comunidad cripto y una ola de teorías conspirativas; sin embargo, este “ruido” no constituye evidencia y debe tratarse por separado de los hechos procesales.

Por ahora, es clave distinguir entre ambos casos: en India, existe un procedimiento regulatorio en fase provisional de aseguramiento de activos por presuntas conductas en días de vencimiento; en Estados Unidos, se trata de una disputa civil sobre el supuesto uso de información no pública en un momento crítico para Terra/LUNA.

El panorama final dependerá del expediente probatorio y de las decisiones de reguladores y tribunales, por lo que deben evitarse conclusiones categóricas hasta que los procesos avancen.