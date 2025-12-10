Jornada bursátil protagonizada por la decisión de la Fed

La sesión bursátil de hoy está dominada en gran medida por la decisión de la FED sobre los tipos de interés. En Europa, los inversores seguirán de cerca los discursos de la presidenta del BCE, Christine Lagarde, y del gobernador del Banco de Inglaterra, Andrew Bailey, ya que sus comentarios podrían arrojar luz sobre la dirección de la política monetaria en 2026.

La FED marca el calendario

El punto culminante del día es la reunión de la Fed sobre los tipos de interés y la publicación de las proyecciones macroeconómicas. Si bien el mercado espera que los tipos se reduzcan en 25 puntos básicos hasta el rango del 3,50% al 3,75%, los inversores se centrarán en el tono del comunicado y en las directrices de Jerome Powell durante la rueda de prensa posterior. Además, la decisión del Banco de Canadá sobre sus tipos de interés podría aumentar la volatilidad en los mercados financieros.

Calendario detallado del día

Italia

10:00 – Producción industrial intermensual. (Anterior 2,8%. Previsión -0,4%).

Reino Unido

11:45 – Discurso del gobernador del Banco de Inglaterra, Andrew Bailey

Eurozona

11:55 – Discurso de la presidenta del BCE, Christine Lagarde

Estados Unidos

13:00 – Solicitudes de hipoteca semanales (Anterior -1,4%).

14:30 – Índice de Coste del Empleo intertrimestral (Previsión 0,9%. Anterior 0,9%).

Canadá

15:45 – Decisión de tipos de interés del Banco de Canadá (Pronóstico 2,25%. Anterior 2,25%).

16:30 – Conferencia de prensa del Banco de Canadá

Estados Unidos