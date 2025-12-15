La reacción de los activos chilenos tras la aplastante victoria de José Antonio Kast —58% de los votos y triunfo en las 16 regiones— confirma que el mercado llevaba semanas adelantando este resultado y ajustando precios en función de un giro político hacia una agenda más pro-empresa y orientada a la seguridad. El IPSA avanza 0,8%, y acumula un impresionante +56,2% en el año, impulsado hoy por SQM-B, Ripley y Enel. El apetito por riesgo local se sustenta en la expectativa de un gabinete económico ortodoxo, un marco fiscal más predecible y una estrategia explícita de reactivación vía recorte de impuestos, desregulación y fortalecimiento del Estado de derecho. Para los inversionistas, la señal clave es que Chile podría reenfocar su narrativa de crecimiento tras más de una década de expansión mediocre y episodios de inestabilidad política.

Implicancias políticas y geopolíticas del resultado

Además, la magnitud del triunfo reconfigura el mapa político regional y sitúa a Chile dentro de un bloque de gobiernos de derecha que buscan fortalecer la cooperación con Estados Unidos y revitalizar el atractivo de la inversión extranjera. La campaña de Kast capitalizó con éxito el malestar ciudadano frente al deterioro de la seguridad, la presión migratoria y el estancamiento económico, pero también ofreció un diagnóstico nítido: Chile debe recuperar capacidad de ejecución estatal y reordenar prioridades para destrabar inversión y volver a crecer por encima del 4%. Este mandato político amplio —aunque enfrentado a un Congreso fragmentado— refuerza la percepción de que habrá voluntad para avanzar en reformas pro-mercado y para restablecer un ambiente más favorable al capital privado, especialmente en sectores como energía, minería e infraestructura.

Comportamiento del dólar: apetito por pesos y percepción de menor riesgo país

En paralelo, el dólar en Chile llegó a caer 0,4% en la apertura antes de estabilizarse en torno a -0,2%, reflejando un apetito comprador por activos en pesos y la percepción de que el riesgo país podría continuar estrechándose. El tono de Kast en su discurso —más conciliador que en campaña y enfocado en prioridades económicas y de seguridad— fue bien recibido por el mercado, que observa también el reposicionamiento geopolítico de Chile y la expectativa de una relación más fluida con Washington. No obstante, los desafíos son significativos: un Congreso dividido, una economía que exige resultados rápidos y un plan de ajuste del gasto público que podría enfrentar resistencia política. El “premio” al optimismo ya está parcialmente incorporado en precios, por lo que la sostenibilidad del rally dependerá de señales tempranas de gobernabilidad, credibilidad fiscal y capacidad de negociación del nuevo gobierno.

Análisis técnico del USDCLP: la mirada puesta en los 903–905

En el análisis técnico, el tipo de cambio profundizó la corrección bajista y se acerca a la zona clave de soporte en 903–905, donde coincide el retroceso de Fibonacci del 100%. La tendencia de corto plazo sigue inclinada a la baja, con máximos descendentes bien definidos y la EMA50 actuando como techo dinámico. Un rebote técnico desde los niveles actuales podría llevar al par nuevamente hacia 912–915, pero una ruptura sostenida por debajo de 903 abriría espacio para una caída acelerada hacia 887–890, correspondiente a la extensión de Fibonacci del 161,8%. El RSI en zona baja sugiere agotamiento del movimiento, aunque aún no entrega una señal de giro concluyente.

