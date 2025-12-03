Kast y Jara elevan la tensión electoral en el debate Archi con acusaciones cruzadas y duros emplazamientos

Las barras de apoyo influyeron en el clima del debate, interrumpiendo y reaccionando intensamente , lo que sumó presión al intercambio.

Ambos candidatos profundizaron sus diferencias en migración, litio, pensiones, salud, seguridad y financiamiento público , con choques discursivos en prácticamente todos los bloques temáticos.

El encuentro estuvo marcado por interrupciones, cuestionamientos directos y un tono inusualmente confrontacional , convirtiéndose en el debate más áspero de la campaña.

A solo días de la segunda vuelta presidencial, José Antonio Kast y Jeannette Jara se enfrentaron en el debate organizado por la Asociación de Radiodifusores de Chile (Archi), instancia que rápidamente escaló en tensión debido a las acusaciones cruzadas, interrupciones persistentes y discrepancias irreconciliables en política pública.

Aunque el formato contemplaba respuestas breves y foco en temas específicos, ambos aspirantes utilizaron cada intervención para desafiar al adversario, cuestionar su credibilidad y recalcar sus posiciones más identitarias. El resultado fue un encuentro marcado por la confrontación directa y un ambiente cargado en el Campus Oriente de la Universidad Católica.

Durante el debate, las barras de apoyo fueron un actor adicional: la del republicano celebró casi cada intervención de Kast, mientras la oficialista reaccionó con exclamaciones y burlas en distintos momentos, elevando aún más la tensión en el auditorio.

Choques principales del debate

Migración: el punto más tenso del encuentro

El tema migratorio volvió a generar el intercambio más duro. Kast reafirmó su postura de que quienes ingresaron irregularmente deben abandonar Chile en un plazo acotado, indicando que “a muchos les quedan 98 días”. Incluso señaló que, de ser presidente, supervisaría desde el norte un “corredor de retorno” para agilizar expulsiones.

Jara respondió enfatizando que la política migratoria requiere institucionalidad, responsabilidad y respeto al debido proceso. Además, acusó al republicano de simplificar un fenómeno complejo, mientras defendía los avances en regularización y control implementados durante el actual gobierno.

Economía, financiamiento y gasto público

El intercambio sobre el financiamiento de los programas también se convirtió en un escenario de enfrentamiento directo. Kast aseguró que parte del gasto público puede reducirse y que su eventual administración sería más austera, mientras Jara lo desafió abiertamente a explicar de dónde saldrían los recursos, acusándolo de no presentar cifras concretas.

En materia tributaria, Kast insistió en mantener la invariabilidad para favorecer inversión, y Jara sostuvo que no contemplaría rebajas a grandes empresas y que las reformas deben centrarse en progresividad y responsabilidad fiscal.

Pensiones: propuestas opuestas

La discusión previsional mostró diferencias irreconciliables. Kast abrió la puerta a elevar la edad de jubilación, afirmando que la realidad demográfica lo exige. Jara rechazó esa posibilidad, señalando que Chile no se jubila hoy a los 60, recalcando que aumentar la edad no es la solución para mejorar pensiones.

Ambos coincidieron en la necesidad de fortalecer fiscalización y combatir las lagunas previsionales, pero difirieron completamente en la estructura del sistema futuro.

Seguridad y orden público

En materia de seguridad, los dos candidatos intercambiaron críticas sobre la capacidad de gestión del adversario. Kast acusó a su oponente de relativizar la violencia en establecimientos educacionales, mientras Jara afirmó que el republicano no comprende la necesidad de fortalecer la inteligencia policial y perseguir delitos con criterios modernos.

Litio y el rol del Estado

Al ser consultados por el titular de Diario Financiero, que advertía que Argentina superaría a Chile en producción de litio en 2030, Kast dijo estar dispuesto a evaluar concesiones, mientras Jara defendió la idea de una empresa pública para resguardar un recurso “estratégico”.

Ambos coincidieron en que Chile corre riesgo de perder competitividad si no toma decisiones oportunas.

Salud y listas de espera

Kast sostuvo que existen modelos exitosos para reducir listas de espera mediante especialistas en regiones y mayor apertura a prestadores privados. Jara respondió atribuyéndole “nula capacidad de gestión”, afirmando que las soluciones deben pasar por fortalecer la red pública.

Educación, TVN y políticas sociales

Jara defendió reformas impulsadas durante su sector político, mientras Kast criticó la forma en que —según dijo— la izquierda gobierna, acusando la existencia de una “doble agenda”.

Respecto a TVN, Jara planteó un modelo estatal con financiamiento público, mientras Kast defendió un sistema que no dependa de recursos directos del Estado sin antes modificar su estructura.

Un anticipo de lo que será el debate final

Ambos candidatos volverán a encontrarse en el debate de Anatel el próximo martes 09 de diciembre, instancia clave para una campaña que ya ingresó en una fase de tensión máxima. El encuentro Archi, lejos de moderar las diferencias, reafirmó que la segunda vuelta se definirá entre dos proyectos completamente opuestos.