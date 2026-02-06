Kongsberg Gruppen tras sus resultados: la empresa se pone al día con el sector

Kongsberg Gruppen (no confundir con Kongsberg Automotive), fabricante noruego de defensa, publicó hoy sus resultados, tras los cuales la compañía registra una fantástica ganancia de alrededor del 15% en una sola sesión. La compañía, que cotiza en la Bolsa de Oslo, llevaba tiempo estancada en términos de valoración, a pesar de las fuertes ganancias en todo el sector de defensa europeo impulsadas por el rearme a gran escala. Es posible que los resultados de hoy marquen el fin de este estancamiento de precios.

Los resultados del cuarto trimestre dejan pocas dudas:

Los ingresos ascendieron a 16.800 millones de coronas noruegas, superando las expectativas del mercado, y el beneficio operativo alcanzó los 2.460 millones de coronas noruegas, superando el consenso en un 5% y un 22%, respectivamente. El margen operativo aumentó del 12,7% al 14,7%.

El negocio principal de la compañía, "Defensa y Aeroespacial", aumentó las ventas un 44% interanual, elevando también el margen al 18,7%.

Kongsberg se especializa principalmente en sistemas de defensa aérea y vigilancia del espacio aéreo. Ante la persistente amenaza de los drones rusos, la demanda de estos productos es mayor que nunca. Esto se refleja en una ratio de facturación/libro de 2,8. Una parte importante de los grandes pedidos recibidos proviene de Polonia. Kongsberg ha sido seleccionada como una de las empresas que se espera que suministre el sistema "San", diseñado para proteger el espacio aéreo polaco y la frontera oriental. El valor total del proyecto es de aproximadamente 15 000 millones de zlotys (unos 40 000 millones de coronas noruegas), aunque aún se desconoce qué parte de esta cantidad corresponderá a Kongsberg.

La dirección de la empresa también compartió una serie de puntos muy importantes para los accionistas:

La empresa se comprometió a una generosa política de dividendos gracias a sus beneficios récord.

Además, el segmento "Marítimo" de la empresa, que presenta márgenes más bajos, se separará de la empresa.

Representantes de la empresa también aseguran que los continuos esfuerzos de rearme seguirán beneficiando a Kongsberg y a sus accionistas.

KOG.NO (D1)

Tras alcanzar mínimos locales a finales de 2025/2026, la valoración se recuperó del nivel de 230 y ha aumentado de forma constante, con una aceleración observable de la tendencia en las últimas semanas. Fuente: xStation5