L&F reduce en 99% su contrato con Tesla: impacto en baterías y Cybertruck

La baja se relaciona con retrasos del Cybertruck , una entrega mínima del material y factores macro como cambios en subsidios asociados a la Ley de Reducción de la Inflación.

El acuerdo contemplaba material de cátodo de alto contenido de níquel para baterías, con suministro entre enero de 2024 y diciembre de 2025 , vinculado al Cybertruck .

L&F informó que su contrato con Tesla se redujo en 99% , desde 3,83 billones de wones a 9,73 millones de wones.

Qué anunció L&F sobre su acuerdo con Tesla

El proveedor surcoreano de materiales para baterías, L&F Co, reveló este lunes que su contrato con Tesla Inc se ha reducido en un 99%, pasando de 3,83 billones de wones (US$2,67 mil millones) a apenas 9,73 millones de wones.

La compañía atribuyó la drástica reducción del acuerdo de suministro —anunciado originalmente en febrero de 2023— a un “cambio en la cantidad de suministro”, según su informe regulatorio.

Qué incluía el contrato: cátodos de alto níquel y el calendario de entregas

El contrato involucraba material de cátodo de alto contenido de níquel que L&F debía suministrar desde enero de 2024 hasta diciembre de 2025. Este material estaba destinado para las baterías del Cybertruck, según un informe de Bloomberg del lunes que citó a una persona familiarizada con el asunto.

Por qué se redujo: retrasos del Cybertruck y cambios en la demanda

Según el mismo reporte, solo se entregó una cantidad mínima de material mientras el desarrollo del Cybertruck enfrentaba repetidos retrasos. En paralelo, los consumidores optaron por otros vehículos de Tesla, incluidos el sedán Model 3 y el SUV Model Y, lo que también influyó en el contexto comercial del suministro.

Factores políticos y económicos que también influyeron

El acuerdo de suministro también se vio afectado por factores políticos y económicos más amplios, incluida la eliminación de los subsidios de la Ley de Reducción de la Inflación, agregó el informe.