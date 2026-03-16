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12:54 · 16 de marzo de 2026

La Bolsa de Metales de Londres suspende el comercio de cobre, aluminio y zinc

En el mercado de metales industriales, la atención de los inversores se centró en una noticia de última hora: la suspensión de la negociación...

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**XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.

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