La Bolsa de México entre tasas y dólar fuerte

La Bolsa de México ha estado rondando entre los 65.000 y los 70.000 puntos, teniendo un avance interesante en los últimos doce meses del 18%. Sin embargo, junio ha sido un mes volátil. El índice ha sufrido rachas negativas, incluso de seis sesiones consecutivas, y se encuentra dentro del rango acumulando fuerza para su siguiente objetivo.

¿Y qué podríamos concluir?

Primero: la decisión de tasas de Banxico y la pausa del ciclo de recortes.

Banxico decidió el 25 de junio mantener la tasa de referencia en 6,50%. Esta resolución pone punto final a un ciclo de recortes que comenzó en marzo del 2024, cuando la tasa llegó a estar por encima del 11%. Los últimos dos ajustes, en marzo y mayo de 2026, de 25 puntos base cada uno, llevaron la tasa a su nivel actual. El mensaje del banco central puede ser claro: la pausa no es temporal, sino una postura de cautela ante un entorno externo complejo.

¿Por qué este freno? Algunos de los motivos son que, aunque la inflación está controlada, persisten riesgos al alza. Hay disrupciones por políticas comerciales, una posible depreciación del peso y la inercia de la inflación subyacente en servicios.

Y claro, también está la alineación con la Fed, pues Banxico siguió el ejemplo de la Reserva Federal, que también mantuvo sin cambios sus tasas en junio, adoptando una postura más restrictiva.

¿Cómo puede impactar esto a la bolsa? Una tasa de 6,50% tiene efectos encontrados. Lo positivo: mantener tasas elevadas sostiene el diferencial de rendimientos con Estados Unidos, lo que sigue atrayendo flujos de capital extranjero hacia activos mexicanos, dando soporte al peso y, en consecuencia, a la confianza en el mercado bursátil.

Lo negativo: la política monetaria restrictiva frena el crédito y el consumo interno. Los sectores más sensibles, como el consumo discrecional, los servicios financieros y las empresas con deuda en pesos, enfrentan mayores costos de financiamiento y márgenes comprimidos. No es casual que empresas como Gentera, Walmex y Alsea hayan encabezado las caídas en las últimas sesiones.

Segundo: el dólar. ¿Qué implica un dólar más fuerte para el IPC?

El efecto no es homogéneo entre sectores. Las exportadoras como Grupo México, Peñoles y Cemex se benefician: ingresos en dólares, costos en pesos.

Las importadoras y empresas de consumo doméstico lo resienten porque encarece insumos y productos importados.

Las empresas con deuda en dólares ven aumentar el costo del servicio de esa deuda.

Y para aerolíneas y turismo el efecto es mixto: más turistas extranjeros, pero combustible más caro.

Un dólar más caro también puede deteriorar la confianza del consumidor mexicano y generar presiones inflacionarias que obliguen a Banxico a mantener tasas altas por más tiempo, lo que cierra el círculo restrictivo sobre la actividad económica.

La Bolsa de México, como vemos en el gráfico del MEXComp, se ha mantenido dentro del rango que ha sostenido desde hace semanas, entre los 70.777 puntos en la parte alta y la zona de los 65.068 puntos en la parte baja.



Fuente: xStation5

El rompimiento de cualquiera de estas estructuras podría definir el siguiente movimiento: al alza, el objetivo estaría en torno a los 71.000 puntos, que representan sus máximos anteriores; a la baja, una corrección podría profundizarse hacia la zona de los 60.000 puntos para la Bolsa de México.

Raúl Ojeda Espino, Analista Colaborador en XTB LATAM, especializado en Instrumentos Derivados.