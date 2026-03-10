La bolsa hoy: El Nikkei 225 se dispara un 3%

Los futuros de los índices estadounidenses suben aproximadamente un 0,2% tras las sugerencias de Donald Trump sobre el fin de la guerra en Irán. Por su parte, los futuros del Euro Stoxx 50 siguen apuntando a otra apertura a la baja (-0,4%).

Las subidas dominan la región Asia-Pacífico, con una confianza que se ve respaldada por los excelentes datos de exportación de China. El KOSPI sube un 5,35%, lo que obligó a suspender temporalmente la negociación. El HSCEI de China crece un 1,5%, mientras que el Nikkei 225 avanza un 3%.

Guerra en Oriente Medio

Según Donald Trump, la guerra en Irán podría concluir pronto, y el progreso de Estados Unidos ya es significativamente mayor que el plan de 4-5 semanas preparado para la operación. El presidente estadounidense también amenazó a Irán con que, si bloquea el flujo de petróleo a través del Estrecho de Ormuz, Estados Unidos intensificará el ataque con la intención de destruir completamente el país.

Informes económicos

El PIB de Japón para el cuarto trimestre de 2025 se revisó del 0,1% al 1,3% interanual, superando todas las estimaciones gracias al gasto de inversión empresarial (+1,3% intertrimestral frente al 0,2% intertrimestral previsto) y a la demanda interna. Por primera vez en 13 meses, se registró un aumento de los salarios reales (+1,4%), lo que mejoró el poder adquisitivo de los hogares. El tipo de cambio USD/JPY extiende su caída un 0,15%, ya que los datos aumentan las expectativas de una subida de los tipos de interés en Japón.

El superávit comercial de China para el período enero-febrero de 2026 alcanzó un récord de 213.620 millones de dólares (pronóstico: 177.400 millones de dólares). Las exportaciones aumentaron un 21,8% interanual, superando significativamente las previsiones, a pesar de una caída del 16,9% en el comercio con EE. UU. El crecimiento fue impulsado por el comercio con la UE (+19,9%) y la ASEAN (+20,3%). Simultáneamente, la inflación repuntó hasta el 1,3%. Datos sólidos sugieren que Pekín podría abstenerse de aplicar estímulos económicos adicionales a corto plazo.

Política monetaria

Andrew Hauser, del RBA, anunció un duro debate sobre política monetaria en la próxima reunión del banco central, enfatizando las diferentes opiniones dentro del RBA y el alto e incierto riesgo de una crisis en los precios de la energía causada por la guerra en Irán. Junto con las declaraciones de Hauser, los datos de confianza del consumidor también han mejorado.

Otros mercados

Tras la corrección de ayer y un intento de rebote al inicio de la sesión asiática, el índice del dólar cotiza sin cambios ante la incertidumbre sobre la duración de la guerra en Irán, consolidándose tras las recientes subidas. La mejora del apetito por el riesgo se refleja en el incremento del par AUD/USD (+0,34%), aunque esto se debe en parte a las perspectivas aún restrictivas sobre la política monetaria del RBA. El EUR/USD cotiza sin cambios en 1,163.

Por su parte, el crudo Brent y el WTI rebotan un 3,15% y un 0,8% respectivamente tras la volatilidad récord de ayer y el ataque a los 120 dólares por barril. Durante la pausa en las subidas del dólar, los metales preciosos también se aprecian, con el oro repuntando un 0,4% hasta los 5.172 dólares por onza, y la plata un 1,5% hasta los 88,5 dólares por onza.

El Bitcoin repunta un 2,2%, superando de nuevo el nivel psicológico de los 70.000 dólares mientras que el Ethereum sube un 2% hasta los 2.045 dólares.