Cierre de mercado: Trump anuncia fin cercano de guerra con Irán y las bolsas rebotan

El S&P 500 logró revertir una caída de hasta el 1,5% tras las declaraciones de Trump señalando que el conflicto con Irán se encuentra prácticamente resuelto, mientras el Nasdaq 100 avanzó cerca de un 1% impulsado por sólidas ganancias en el sector de semiconductores. La escalada del conflicto en Oriente Medio desencadenó un nuevo episodio de volatilidad global ya que el petróleo llegó a superar los 100 dólares por barril antes de moderar su alza, lo que, junto con una menor presión sobre los bonos del Tesoro, permitió que los mercados de renta variable recortaran pérdidas. En este contexto, Bitcoin y las compañías de semiconductores operaron al alza, mientras que las empresas de pequeña capitalización fueron las más castigadas, dado que el encarecimiento del crudo intensificó los temores inflacionarios y las dudas sobre el crecimiento económico. Por su parte, la interrupción del tráfico de petroleros en el Estrecho de Ormuz continúa generando incertidumbre en los mercados energéticos. Aunque el G7 manifestó su disposición a liberar reservas estratégicas para estabilizar el suministro, aún no se han concretado medidas al respecto.



Noticias Claves

Geopolítica: El conflicto entre Estados Unidos e Irán continúa escalando y domina la agenda global, con el Estrecho de Ormuz prácticamente cerrado y sin una solución clara para garantizar el tránsito marítimo en esta ruta estratégica. Trump señaló en una entrevista con CBS que la guerra podría concluir pronto y que Washington va por delante del plazo previsto, aunque la situación sobre el terreno sigue deteriorándose con nuevas bajas reportadas. Mientras EE.UU. justifica su presión sobre Irán como una medida para neutralizar la amenaza nuclear y estabilizar los precios energéticos, Omán exige un alto el fuego inmediato y Rusia advierte sobre posibles afectaciones serias a la producción petrolera de la región en las próximas semanas.

Europa: Las autoridades europeas monitorean de cerca el impacto económico del conflicto, con especial atención a sus efectos sobre la inflación y el comercio exterior. La canciller Reeves del Reino Unido advirtió que la volatilidad de los mercados podría ejercer presión alcista sobre los precios, aunque destacó que los mercados financieros siguen operando con normalidad. Asimismo, subrayó la necesidad de coordinar acciones con el sector financiero y logístico para sostener el comercio marítimo en este entorno de elevada tensión geopolítica.

Estados Unidos: Los últimos datos macro muestran una moderación en las expectativas de inflación a un año, que descendieron al 3%, mientras las proyecciones a tres y cinco años se mantuvieron estables. Las percepciones sobre el mercado laboral y el acceso al crédito resultaron mixtas, aunque mejoró la visión de los hogares sobre su situación financiera actual. En paralelo, el déficit presupuestario de febrero alcanzó los 308.000 millones de dólares, manteniendo la política fiscal y monetaria bajo estrecha vigilancia por parte de los mercados.

Petróleo: El mercado petrolero permanece extremadamente sensible a la evolución del conflicto en Oriente Medio, con los precios respaldados por el riesgo de interrupciones en el suministro ante el cierre efectivo del Estrecho de Ormuz. EE.UU. estaría impulsando una liberación coordinada de entre 300 y 400 millones de barriles de reservas estratégicas del G7 para contener los precios, al tiempo que evalúa medidas adicionales como restricciones a las exportaciones o alivios fiscales. En este contexto, la administración Trump también estudiaría flexibilizar las sanciones petroleras a Rusia como vía para amortiguar el alza de los precios energéticos.

Oro: El oro retrocedió durante la sesión, presionado principalmente por el fortalecimiento del dólar y las expectativas de tasas de interés elevadas por un período prolongado. A pesar de que el entorno geopolítico habitualmente favorece la demanda de activos refugio, en esta ocasión el repunte del dólar restó atractivo al metal precioso. Los mercados mantienen la atención sobre la evolución del conflicto en Oriente Medio y sus implicaciones para la inflación y la política monetaria.

Bitcoin: Bitcoin avanzó con fuerza, impulsado por una renovada narrativa que lo posiciona como cobertura frente a la inflación y la incertidumbre macroeconómica, cotizando cerca de los 69.000 dólares en Nueva York. El alza del petróleo y el temor a una guerra prolongada en Irán reavivaron el interés por activos alternativos, beneficiando también a Ether y Solana en un mercado marcado por la volatilidad global.

Acciones: En el plano corporativo, Novo Nordisk y Hims & Hers Health anunciaron un acuerdo de colaboración para la comercialización de medicamentos contra la obesidad, poniendo fin a más de ocho meses de tensiones que habían desembocado en una disputa legal. Por otra parte, Anthropic presentó una demanda para evitar su inclusión en una lista restrictiva del Pentágono vinculada al uso de inteligencia artificial, añadiendo un nuevo foco de atención regulatorio en el sector tecnológico.

Análisis US100

Tras encontrar apoyo en el indicador MACD, el precio mostró un sólido giro alcista. Este cambio de sesgo le permitió recuperar terreno y ubicarse nuevamente por encima del nivel de soporte de 24.367, una zona clave que ahora pasa a ser determinante para la evolución de corto plazo. Desde el punto de vista técnico, además, la media móvil de corto plazo ha cruzado al alza a la media móvil de largo plazo, una señal que refuerza el escenario de continuidad positiva.

En este contexto, mientras el precio logre mantenerse sobre el soporte de 24.367, podría desarrollar un movimiento favorable hacia la resistencia de 25.508. Sin embargo, si pierde este nivel clave, aumentaría la probabilidad de una reanudación de la presión bajista, con el siguiente soporte relevante ubicado en torno a 23.355.



Análisis OIL.WTI

El petróleo registró una fuerte reversión bajista después de haber alcanzado máximos en la zona de 119, lo que provocó un retroceso hasta el nivel de 61,8% de Fibonacci. Este nivel coincide con un soporte técnico clave ubicado en torno a 69,45, una referencia relevante para evaluar la evolución del precio en el corto y mediano plazo. Mientras esta zona se mantenga vigente, el mercado podría comenzar a mostrar señales de estabilización y eventual recuperación.

En ese escenario, si el precio logra sostenerse sobre 69,45, podría desarrollar una estructura de giro alcista hacia la resistencia situada en torno a 104,06. Por el contrario, si persiste la presión vendedora y se vulnera este soporte, el crudo podría extender las caídas en dirección a la siguiente zona de soporte mayor, ubicada cerca de 62,58.



