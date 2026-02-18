La bolsa hoy: El Nikkei 225 sube un 1%

El dólar neozelandés es la moneda más débil de Asia después de que el Banco de la Reserva de Nueva Zelanda mantuviera el tipo de interés OCR sin cambios en el 2,25% y adoptara un tono ligeramente más moderado de lo que el mercado esperaba.
La trayectoria actualizada de los tipos de interés permite la posibilidad de un aumento a finales de 2026. Sin embargo, la nueva gobernadora, Anna Breman, enfatizó que la política monetaria se mantendrá expansiva "durante algún tiempo", y que cualquier posible ajuste dependerá de un crecimiento y una inflación claramente más sólidos.
La naturaleza condicional de esta trayectoria limitó las expectativas sobre los rendimientos a corto plazo y ejerció presión sobre el dólar neozelandés.
Mercado Forex
El dólar australiano se debilita en línea con el dólar neozelandés, aunque la magnitud de las caídas fue menor.
El yen se está depreciando durante la sesión, aunque los movimientos se mantienen limitados en un contexto de liquidez relativamente baja. Las autoridades siguen alertando ante fluctuaciones cambiarias excesivas y desordenadas.
Informes económicos
Las exportaciones japonesas aumentaron un 16,8% interanual en enero, marcando el ritmo de crecimiento más rápido en más de tres años, impulsado principalmente por el aumento de los envíos a China antes de las celebraciones del Año Nuevo Lunar.
Si bien el dato general fue impresionante, los analistas enfatizan que el aumento probablemente refleje distorsiones estacionales más que una aceleración estructural de la demanda externa. La confianza de los fabricantes mejoró en febrero.
En Australia, los salarios aumentaron un 0,8% intertrimestral en el cuarto trimestre, en línea con las expectativas y el dato anterior, mientras que el crecimiento anual se mantuvo estable en el 3,4%. Los datos apuntan a una dinámica salarial estable, sin indicios de una nueva aceleración.
Otros mercados
El oro repunta un 1,25% y alcanza los 4.940 USD, continuando su tendencia alcista estructural, respaldada por la incertidumbre geopolítica y política.
El FMI instó a Japón a continuar aumentando gradualmente los tipos hacia un nivel neutral en 2027 y advirtió contra la reducción del impuesto al consumo, argumentando que la flexibilización fiscal podría amenazar la sostenibilidad de la deuda.
