ÚLTIMA HORA: el euro cae tras datos de inflación estables en Estados Unidos

- La inflación de EE. UU. se mantuvo exactamente en línea con las previsiones, sin sorpresas para el mercado.
- La desaceleración del IPC subyacente mensual podría aliviar presión sobre la Fed en el corto plazo.
- El euro retrocede frente al dólar, perdiendo el nivel de 1,1600 tras la publicación del dato.
- La inflación de EE. UU. se mantuvo exactamente en línea con las previsiones, sin sorpresas para el mercado.
- La desaceleración del IPC subyacente mensual podría aliviar presión sobre la Fed en el corto plazo.
- El euro retrocede frente al dólar, perdiendo el nivel de 1,1600 tras la publicación del dato.
12:30 GMT – Datos de inflación de Estados Unidos (febrero):
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IPC interanual (CPI YoY): 2,4% (previsión: 2,4%; anterior: 2,4%)
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IPC mensual (CPI MoM): 0,3% (previsión: 0,3%; anterior: 0,2%)
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IPC subyacente interanual (Core CPI YoY): 2,5% (previsión: 2,5%; anterior: 2,5%)
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IPC subyacente mensual (Core CPI MoM): 0,2% (previsión: 0,2%; anterior: 0,3%)
A pesar de que el dato débil de enero ofrecía una base favorable para febrero, los precios al consumidor en Estados Unidos se mantuvieron contenidos.
Sin embargo, los datos podrían estar distorsionados a la baja por el cierre parcial del gobierno, y aún no reflejan el reciente aumento en los precios del petróleo, que empieza a impactar en el bolsillo de los consumidores.
Fuente: XTB Research
Composición del IPC
La estructura del índice de precios se mantiene relativamente estable, con los servicios subyacentes, especialmente vivienda y tarifas aéreas, como los principales impulsores de la inflación.
La desaceleración del IPC subyacente mensual de 0,3% a 0,2% podría aliviar parte de la presión sobre la Reserva Federal en la próxima reunión del FOMC.
En el detalle mensual:
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Autos usados: continúan aportando el mayor alivio desinflacionario.
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Ropa y energía: registraron una aceleración de precios debido al efecto base.
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Software: los precios subieron 6,5%, desafiando la narrativa del supuesto “apocalipsis del SaaS” que dominó el mercado en febrero.
Fuente: XTB Research
Reacción del mercado
Tras la publicación del dato, el euro reaccionó con movimientos limitados frente al dólar, reflejando que el informe no altera significativamente las expectativas actuales de política monetaria en EE. UU.
Treinta minutos después, la moneda europea retomó las caídas, perdiendo el nivel psicológico de 1,1600 y buscando soporte cerca de 1,1580.
Fuente: xStation
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